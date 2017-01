COOPÉRATION-CHINE–MAURICE : L'Institut Confucius se met en place à l'UoM

L'Université de Maurice (UoM) abrite depuis décembre l'Institut Confucius, dont les objectifs sont « le renforcement de la coopération dans le secteur éducatif entre la Chine et Maurice » et « la promotion de la langue et de la culture chinoises en vue de rehausser la compréhension mutuelle entre les peuples mauricien et chinois ». Une plaque commémorative a été dévoilée lors d'une cérémonie officielle à Réduit fin 2016 par le vice-président de la République, Parmasivum Pillay Vyapoory, qui assumait l'intérim au poste de président, et l'ambassadeur de Chine à Maurice, Li Li.

L'Institut Confucius à Maurice commencera à fonctionner dès que les procédures administratives seront finalisées avec l'institut chinois, fait ressortir au Mauricien Vina Balgobin, qui a travaillé sur son institution sur le campus du Réduit.

Dès lors, le démarrage de ses activités et les inscriptions seront communiqués au public par avis de presse. Il proposera des cours de langue et en culture chinoise. À travers le monde où existent des Instituts Confucius, on note que « le chinois enseigné relève du caractère simplifié utilisé en Chine continentale et non des caractères traditionnels utilisés à Taïwan ou à Hong Kong ». L'institut sera ouvert à tous ceux qui s'intéressent à la langue et à la culture chinoises indépendamment de leur âge.

C'est en février 2015 que, suite à un accord entre les gouvernements chinois et mauricien, il a été convenu que le Confucius Institute sera abrité par l'UoM. La faculté des Sciences humaines a travaillé sur le projet. Après discussion entre le ministère mauricien de l'Education, l'UoM et l'ambassade de Chine pour sa concrétisation, l'accord-cadre de coopération a été signé entre le siège social du Confucius Institute de Chine et l'UoM en mars 2016. Selon cet accord, une université chinoise doit collaborer avec l'UoM pour ce projet et c'est la Zhejiang Sci-Tech University de Chine qui a été choisie.

Une délégation de cette institution tertiaire avait fait le déplacement en août dernier pour finaliser les détails pratiques avant la signature d'un « implementation agreement » en octobre dernier. Un directeur chinois a été nommé en la personne de Xudong Tan pour une période de 4 ans, soit de novembre 2016 à novembre 2020. Des fonds initiaux de USD 150 000 seront avancés par les Confucius Institute Headquarters de Chine de même qu'une somme fixe pour son fonctionnement. L'UoM indique qu'une demande pour les « Annual Project Funds/Initial Operation Funds » a déjà été faite auprès des Confucius Institute Headquarters. Selon cet accord, l'UoM devrait en apporter l'équivalent.

L'Institut Confucius est une institution publique chinoise à but non lucratif affiliée au ministère chinois de l'Éducation. Il opère sous l'égide de Hanban, qui est décrit comme le « Office of chinese language council international » par l'UoM, et du siège du Confucius Institute de Chine et fonctionne en coopération avec des universités locales. Son nom provient du philosophe chinois Confucius (551-479 BC).

Le premier Institut Confucius a ouvert ses portes le 21 novembre 2004 à Séoul, en Corée du Sud. Depuis, de nombreux autres lui ont emboîté le pas. Il existerait à ce jour 510 instituts répartis dans 140 pays. Le but est d'en ouvrir un millier d'ici 2020.