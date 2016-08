COOPÉRATION ÉCONOMIQUE : Madagascar plaide pour plus de synergie avec Maurice

Madagascar est en faveur de plus de synergie avec Maurice, en particulier au niveau des opérateurs économiques, afin de faire avancer les dossiers de coopération. Ce souhait a été exprimé lors d’une conférence organisée jeudi au siège de la Mauritius Chamber of Commerce and Industry (MCCI) par l’ambassade de Madagascar. Le chargé d’affaires malgache, Mija Rasamizafy, a exprimé le vœu que la première réunion de la commission mixte Maurice/Madagascar se tienne au début de l’année prochaine afin que les deux pays puissent donner une impulsion aux échanges bilatéraux.

Organisée dans le cadre de la cinquièème édition de l’expo-vente « Madagascar au Caudan », la conférence a permis aux représentants de la Grande île d’évoquer les opportunités qui existent pour « une synergie plus conséquente » entre les deux pays et aux dirigeants et membres de la MCCI de prendre note des efforts déployés par des organisations publiques et privées malgaches pour développer le cadre des affaires et de l’investissement du pays ainsi que le potentiel de ses opérateurs économiques. « Nous avons beaucoup de choses à partager. Vous avez une expertise dans plusieurs domaines, nous avons nos potentialités. Il faut pouvoir les mettre en commun et aller plus loin dans la chaîne de fabrication de produits de qualité », a déclaré le diplomate malgache.

Intervenant à cette conférence, Gilchrist Rakotoson, directeur de la Promotion des Échanges Extérieurs au ministère du Commerce et de la Consommation de Madagascar, a parlé des échanges commerciaux entre la Grande île et Maurice et de l’appui qui est accordé aux opérateurs économiques malgaches à travers un cadre de facilitation des échanges, des activités promotionnelles de différentes filières, des conditions d’accès au marché et la mise en place d’un guichet unique à l’exportation. « Tout est fait pour un développement soutenu des relations commerciales avec les pays membres de la COI, du COMESA et de la SADC », a-t-il indiqué. La partie malgache a fait état des efforts des autorités pour intensifier la diversification des produits à l’exportation, plaidant pour plus d’échanges d’information de nature commerciale et pour la multiplication des manifestations commerciales. « Nous attendons que les ministres des Affaires étrangères de nos deux îles établissent un calendrier de rencontres concernant la commission mixte », a-t-il annoncé.

La délégation malgache a ensuite, par l’intermédiaire de Gil Razafintsalama, directeur des opérations au sein de l’International Trade Board of Madagascar (ITBM), fait une présentation du dispositif privé d’appui aux exportations malgaches. « Notre mission consiste à sensibiliser les entreprises aux possibilités d’exportation et à les accompagner dans cette direction », a déclaré Gil Razafintsalama. Ce dernier a parlé du regroupement des entrepreneurs dans des clubs d’exportation, de l’organisation de diverses activités pour assurer une plus grande visibilité des entrepreneurs malgaches. La tenue de la foire « Madagascar au Caudan » en est une.

Par ailleurs, la responsable du programme MATOY, Eliane Rakotondranivo, s’est appesantie sur les actions déployées par cette instance pour soutenir les petits producteurs et leur mise en relations avec des sociétés détentrices de marchés pour l’écoulement de leurs produits. À travers le programme MATOY, des chaînes de valeurs inclusives sont créées et l’accès des petits producteurs aux marchés est facilité. La conférence organisée par l’ambassade malgache a, en outre, permis aux parties concernées de faire un survol des besoins en compétences du secteur des TIC et des possibilités de coopération avec Maurice dans ce domaine.

Signalons que l’expo-vente des produits malgaches au Caudan prend fin demain.