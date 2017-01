COOPÉRATION ÉCONOMIQUE : Une nouvelle cartographie pour la région nord

Des données fiables obtenues de manière très scientifique pourront désormais être utilisées dans le développement de l’économie océanique. En effet, une vieille cartographie de la région nord de Maurice datant de plus de 150 ans a été réactualisée grâce à l’expertise de la marine indienne. La nouvelle cartographie a été remise officiellement au ministre des Affaires étrangères, Vishnu Lutchmeenaraidoo, durant la semaine lors d’une cérémonie en présence du Haut Commissaire indien, Abhay Thakur.

La réactualisation de la cartographie marine a été faite par le navire INS Darshak. Selon le ministère des Affaires étrangères, le secteur du tourisme et le transport maritime pourront aussi bénéficier de cette avancée.

Par ailleurs, cette cérémonie a aussi été l’occasion pour le chef de la diplomatie mauricienne, Vishnu Lutchmeenaraidoo, et le Haut Commissaire indien de passer en revue les différentes pistes de coopération entre les deux pays. Abhay Thakur a aussi annoncé des développements positifs concernant les conditions d’éligibilité au statut de l’Overseas Citizen of India (OCI) pour les Mauriciens d’origine indienne. L’annonce des nouvelles conditions sera faite par le Premier ministre indien, Shri Narendra Modi, lors de l’édition 2017 du Pravasi Bharatiya Divas qui se tient en Inde la semaine prochaine.