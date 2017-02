COOPÉRATION FISCALE l Maurice se conforme à l’Action 13 du BEPS

Maurice a signé la semaine dernière l’Accord multilatéral entre des autorités compétentes concernant l’échange automatique d’information sur les déclarations pays par pays, cela conformément à ce qui est prescrit sous l’Action 13 du BEPS, un ensemble de mesures définies par l’Organisation pour la Coopération et le Développement économique (OCDE) en vue de lutter contre l’érosion de la base d’imposition et les transferts de bénéfices.

Sous l’impulsion de l’OCDE et du Groupe 20 (les 20 économies les plus développées), un Cadre inclusif sur l’application du BEPS a été créé. Il réunit plus de 100 pays et juridictions dont l’objectif principal est de collaborer sur la mise en oeuvre du projet BEPS. Le BEPS ou Érosion de la base d’imposition et les transferts de bénéfices, indique l’OCDE, « font référence aux stratégies de planification fiscale qui exploitent les failles et les différences dans les règles fiscales des pays en vue de faire disparaître des bénéfices à des fins fiscales ou de les transférer dans des pays ou territoires où l’entreprise concernée n’exerce guère d’activité réelle ». Le BEPS comprend 15 Actions pour « équiper les gouvernements d’instruments nationaux et internationaux pour prévenir l’optimisation fiscale et veiller à ce que les bénéfices soient imposés là où les activités économiques générant ces bénéfices sont réalisées, et aussi où la valeur est créée ». C’est à l’occasion de la seconde réunion du Cadre inclusif sur le BEPS tenue les 26 et 27 janvier derniers que Maurice et six autres juridictions ont signé l’Accord multilatéral entre autorités compétentes sur les échanges des déclarations pays par pays. Les autres pays concernés sont le Gabon, la Hongrie, l’Indonésie, la Lituanie, la République de Malte et la Fédération de Russie. Le nombre de pays signataires passe à 57. L’Accord multilatéral, souligne l’OCDE, est un mécanisme efficace qui permet aux signataires d’échanger bilatéralement et automatiquement des déclarations pays par pays entre eux. « Il permettra de faire en sorte que les administrations fiscales obtiennent une meilleure compréhension de la façon dont les entreprises multinationales structurent leurs opérations, tout en assurant également que la confidentialité et l’usage approprié de ces informations soient garantis », soutient l’OCDE. Celle-ci annonce, par ailleurs, que les informations relatives à l’activation des relations d’échange aux termes de l’Accord multilatéral seront communiquées en temps utile. La nouvelle concernant la signature de l’Accord multilatéral par Maurice est reprise par la presse indienne par le truchement du Press Trust of India. Sous le titre « Mauritius joins global efforts to curb profit shifting by MNEs », le PTI écrit : « In a significant step, Mauritius will soon start automatically sharing of tax information with India and other countries as part of global efforts to curb multinational companies from profit shifting activities ». Il ajoute que ce développement intervient quelques mois après que Maurice, « long perceived to be a jurisdiction for alleged illegal fund flows into Indian shores », a accepté d’amender le traité de non-double imposition avec la Grande Péninsule. Le PTI reprend l’information publiée par l’OCDE selon laquelle l’Accord multilatéral cadre avec les efforts soutenus en vue de promouvoir la transparence dans les activités des multinationales.