COOPÉRATION-RECHERCHE ET SAUVETAGE EN MER : L’Australie forme les Mauriciens

L’Australian Maritime Safety Authority (AMSA) collabore avec les autorités mauriciennes, pour réagir en cas de catastrophe maritime ou aérienne. Dans cette optique, une série de formations a eu lieu depuis 2015. Un budget de USD 2,6 millions a été consacré à ce programme, qui englobe également le Sri Lanka et les Maldives. Cette semaine, des exercices de simulation ont été réalisés pour mettre en pratique les formations.

C’est Cindy Francis du Joint Rescue Coordination Centre de l’AMSA qui a dirigé les opérations pour cette formation pratique. Le partenariat entre Maurice et l’Australie sur ce programme remonte à janvier 2015. Le but étant d’aider le pays à mieux se préparer à une éventuelle catastrophe dans la région. Le cas du vol MH370 de Malaysia Airlines, notamment, a démontré la nécessité de se préparer à ce genre de situation. Le programme durera jusqu’à juin 2018.

Plusieurs officiers mauriciens, surtout au niveau de l’aviation civile et des garde-côtes, ont bénéficié de formations à Maurice et en Australie. Cette semaine, l’accent était mis sur les exercices pratiques de recherche et de sauvetage, avec une grande simulation de catastrophe. « On s’est mis dans la situation où un avion ayant quitté l’Australie pour Maurice s’est retrouvé en difficultés, avec de la fumée dans le cockpit. Cela a été un bon exercice où des leçons ont été tirées », explique Cindy Francis, qui a dirigé les opérations.

De son côté, le Haut-commissaire d’Australie, Susan Cole, s’est dite heureuse de mettre l’expertise technique australienne à la disposition de Maurice. « La tragédie du MH370 a démontré que Maurice doit se préparer et se tenir prête à réagir dans de telles situations ». Elle a ajouté que l’Australie est déterminée à jouer un rôle actif et constructif dans ce domaine. « Le Search and Rescue Capability Partnership Program démontre l’engagement de l’Australie pour cette région, en ce qui concerne la sécurité et le sauvetage en mer ».

De son côté, le ministre des Ressources marines, Prem Koonjoo, a remercié le gouvernement australien pour ce partenariat. « Maurice est devenue un point stratégique dans l’océan Indien avec le nombre de bateaux passant dans la région. Récemment, nous avons eu le naufrage du MV Benita. Il y a également la menace des pirates. Nous devons nous préparer à faire face ce genre de situation ».

Interrogé par Le Mauricien sur les recherches liées à la tragédie du MH370, où l’Australie a joué un rôle clé, Cindy Francis a laissé entendre que « malheureusement, ce cas était assez particulier. Les informations que nous avons reçues à la première heure n’étaient pas précises. On ne savait pas exactement où se trouvait l’avion et dans quelle direction il se dirigeait. Ce qui a rendu les recherches compliquées. Dans ce genre de scénario, lorsqu’un avion est à l’eau, il faut agir rapidement. Ce qui n’a pas été possible par manque d’informations. Nous souhaitons que ce genre de scénario ne se reproduise pas. »