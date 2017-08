COOPÉRATIVES — Secteur de la pêche : Rs 3,5 M injectées dans les trois maisons des pêcheurs

Le budget 2017-2018 a fait provision pour la rénovation des trois maisons des pêcheurs, situées à Tamarin, Mahébourg et Cap-Malheureux, le but étant de permettre aux pêcheurs de profiter d’infrastructures appropriées pour stocker leurs prises. Lors d’une visite à celle de Tamarin hier, le ministre des Coopératives, Sunil Bholah, a insisté sur le fait que ces structures doivent revenir aux associations de pêcheurs. Toutefois, ils pourront créer des partenariats pour transformer leurs produits.

Après la polémique à l’effet que la gestion de la maison des pêcheurs de Tamarin devait être confiée à un proche du pouvoir, le ministre des Coopératives, Sunil Bholah, est venu rappeler que ces infrastructures étaient réservées « exclusivement » aux coopératives de pêche. Il répondait hier à une question du Mauricien lors d’une visite sur place. Il a ainsi annoncé que les trois maisons des pêcheurs seront rénovées et que la Fédération des coopératives de pêche sera complètement restructurée. « Ces maisons des pêcheurs avaient été mises sur pied dans les années 70’ afin de permettre aux pêcheurs d’y stocker leurs poissons pour la vente, évitant ainsi d’être exploités par des intermédiaires. Malheureusement, en dépit des investissements de différents gouvernements, ces maisons des pêcheurs n’ont pas été utilisées comme il le faut. Ce qui fait qu’elles sont abandonnées et en mauvais état. »

Sunil Bholah dit avoir évoqué la question avec le ministre des Finances, qui a accordé budget de Rs 3,5 millions pour rénover les trois maisons des pêcheurs. « J’ai l’intention d’utiliser la fédération pour les rendre opérationnelles, et ce pour le bien des pêcheurs. Quand les pêcheurs apportent leurs prises, ils peuvent également transformer sur place ou entrer en joint-venture avec d’autres opérateurs. »

Le ministre dit avoir également l’intention de revoir la loi « afin de permettre aux coopératives de pêche d’entrer en partenariat avec ceux qui ont les expertises et, ce faisant, de mieux rentabiliser ce secteur ». Pour cela, il compte revoir également le fonctionnement de la fédération et renforcer ses capacités « afin qu’elle puisse donner le support nécessaire ». Il annonce aussi que dans les mois à venir, la fédération devra mettre en place un mode d’opération et que les pêcheurs s’y retrouveront. « Je veillerai à ce que cet investissement porte ses fruits et que les pêcheurs en bénéficient. »

Quant à savoir si ce sont les coopératives de pêche et non des opérateurs du secteur qui profiteront réellement de ces infrastructures, il déclare : « La fédération est composée des coopératives de pêche. Et donc, c’est exclusivement pour les pêcheurs. Toutefois, ils n’ont pas le savoir-faire ni les moyens parfois pour le gérer. C’est pour cela que nous sommes en train de revoir le fonctionnement. Mais au final, ce sont les pêcheurs qui doivent sortir gagnant. »

Sollicité sur les critiques à l’effet que, parfois, les coopératives de pêche ne regroupent pas de vrais pêcheurs professionnels, Sunil Bholah répond : « Le ministère enregistre les sociétés coopératives, entre autres celles engagées dans la pêche. Nous faisons le maximum pour les aider. Mais il y a aussi la responsabilité du ministère de la Pêche. Nous veillons à ce que se soient de vrais pêcheurs, regroupés autour d’une société coopérative, qui profitent des facilités. »

Concernant l’allocation de contrat de gestion, il n’a pas encore été décidé s’il y aura des appels d’offres. « Cela reste encore à discuter, mais comme je l’ai dit, c’est la fédération qui aura la responsabilité d’allouer le contrat de gestion. Cette fédération, qui sera revue, devra faire des progrès et mettre des “scheme” pour aider les pêcheurs à ramener encore plus de poissons. Nous verrons sous quelle forme cela peut-être des moteurs, des canots... Mais nous travaillons pour rentabiliser avant. »