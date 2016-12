COOPÉRATIVES : Un troisième livret d’informations pour les coopérateurs

C’est le troisième livret d’informations lancé cette année par le ministère du Business et des Coopératives dans le but de faciliter la tâche des coopérateurs dans leurs sphères d’activités. Intitulé « Incentives, Facilities and Support Services to Cooperative Societies 2016 », ce livret donne une liste des institutions, leurs coordonnées et aussi les différents schemes qui sont mis à leur disposition par les différents ministères et autres institutions qui travaillent avec eux.

« Nos sociétés coopératives et fédérations ne savent pas que des facilités et des schemes qui peuvent les aider à progresser existent », a déclaré Sunil Bholah, ministre du Business et des Coopératives, lors du lancement de ce livret, hier après-midi. Ce livre met en relief les facilités et schemes mis à leur disposition par les différents ministères, dont ceux du Business et des Coopératives, de l’Égalité des Genres, de l’Environnement, et de l’Économie océanique. Et aussi les autres institutions telles que la Small and Medium Enterprises Development Authoritty (SMEDA), la Food and Agricultural Research Extension Institute (FAREI), et autres NAPRO, AMB et NPCC, Maubank et DBM.

Sunil Bholah estime que ce livret est un outil très important pour autonomiser les sociétés coopératives dans leurs différentes activités économiques. « J’ai pensé qu’il est utile que toutes les sociétés aient toutes les informations dont elles ont besoin pour pouvoir progresser. Je veux que chaque société opère to the optimum ».

Selon lui, le ministère a, cette année, beaucoup travaillé pour les sociétés coopératives en les rendant visibles par le biais de trois publications. La première, sortie il y a quelques mois, est la « Top 100 Coops » dans laquelle figurent les cent meilleures sociétés coopératives et fédérations à Maurice. « Cet exercice de classement avait été fait non seulement sur les chiffres d’affaires réalisés par ces sociétés mais aussi sur d’autres critères dont la qualité de leurs boards, la fréquence à laquelle elles organisent les élections, démocratiques évidemment, et aussi le respect de leurs membres et celui de la bonne gouvernance ». Il ajoute que ce livre est aussi un moyen de reconnaissance destiné à motiver davantage les sociétés coopératives. Une nouvelle édition est prévue en 2017. « Le deuxième livret que nous avons publié s’intitule « Directory of Cooperatives » qui liste les différentes sociétés coopératives et autres fédérations, ainsi que leurs coordonnées et leurs domaines d’opération ».