COOSMAWTEE BEEKARRY, 70 ans : La vieille dame aux canards

Avec Coosmawtee Beekarry et ses canards, c’est pour le meilleur et pour le pire, “jusqu’à ce que la mort nous sépare”. Sa petite bicoque en tôle nichée au cœur de la route Tranquille, en bordure d’une rivière vacoassienne, fait tache parmi toutes les propriétés modernes de cette rue. C’est la vie qu’elle a choisi d’épouser, pour l’amour de ses volailles. Rencontre.

Celle que presque tous surnomment “Madame Canard” habite depuis plus de cinquante ans une modeste maison en tôle jouxtant un terrain fort boueux, que les pluies diluviennes de ces derniers jours n’ont guère épargné. Éparpillés dans la basse-cour de fortune : des seaux de peintures usagés, des fragments de tôles rouillées, des amas de feuilles mortes et des objets du quotidien, avec qui le temps n’a pas été clément. Cet environnement presque hostile et insalubre pour certains est pour Coosmawtee Beekarry un refuge sacré. Un lieu idéal pour faire l’élevage de ses canards, qui font quotidiennement trempette dans la rivière, qui étanche également la soif de ses poules, de son chien et de son chat.

Comme des enfants.

“Kani kani kani”, et voilà que se précipitent une vingtaine de canards qui entourent leur maîtresse, réclamant leur mets quotidien, composé essentiellement de mie de pain et de graines de céréales.

“Madame Canard” a toujours fait passer ses animaux avant elle. “Mo kapav pena manze dan mo lakaz, me mo bann kanar zame inn mank manze.” Elle se débrouille comme elle peut avec sa maigre pension pour les gâter. “Mes animaux sont comme mes enfants. J’ai donné toute ma vie pour eux et ils me donnent beaucoup d’amour et d’affection en retour”.

Du plus loin qu’elle s’en souvienne, Coosmawtee Beekarry a toujours aimé les animaux. “Au début de mon mariage, mon mari m’a acheté deux canetons qui, par mes soins et mon amour, se sont multipliés. À une époque, j’avais plus de 300 canards.” Sans oublier une cinquantaine de poules !

Pour des voisins et même une partie de sa famille, elle est un peu le vilain petit canard. Toutefois, les remarques qu’on lui adresse sur son mode de vie glissent sur elle comme l’eau sur les plumes d’un canard. “Ma fille me dit souvent de venir vivre avec elle, mais j’ai toujours refusé car je ne veux pas que mes animaux soient livrés à eux-mêmes.” D’autant qu’au fil des années, leur nombre a énormément diminué, car des canards boiteux les lui volent, sans qu’elle ne puisse rien y faire, étant handicapée par son âge et son isolement. Certains de ses canards se perdent aussi, d’autres tombent malades et partent mourir loin. C’est toujours un déchirement pour elle quand un client se présente et qu’elle doit en vendre un ou deux.

Le seul refuge possible.

Du courage, elle en a à revendre. Un époux alcoolique, des coups occasionnels, une misère constante… Tout cela ne l’a jamais découragée. “Mes canards m’ont toujours aidée à affronter toutes les misères du monde.” Des litiges familiaux ont failli lui faire quitter son petit coin de paradis. Elle s’est battue bec et ongles pour continuer à habiter le terrain familial, même après la mort de son époux, survenue il y a onze ans. Car ce lieu est le seul refuge possible pour élever ses canards et assurer leur bien-être.

Tout dernièrement, Coosmawtee Beekarry a dû quitter quelques semaines sa maison après une chute malencontreuse. Les larmes aux yeux, elle raconte sa mésaventure : “Je ne sais pas comment j’ai chuté sur les pierres qui se trouvent dans ma cour. Je suis restée de longues heures à l’extérieur dans le noir avant que quelqu’un ne vienne me secourir et me transporte à l’hôpital.” Elle a dû se séparer de ses canards pour aller vivre chez sa fille à Pailles après sa sortie de l’hôpital.

Quel soulagement ce fut pour Coosmawtee de rentrer chez elle au début de ce mois d’août ! Mais vu sa santé précaire et sa vue défaillante, ses proches l’incitent à vendre ses animaux et à s’installer chez eux. Chose qu’elle n’est pas prête d’accepter, même si elle est résolue à laisser partir une bonne partie de ses volailles. “Tan ki mo ena kouraz, mo pou kontigne nouri mo bann kanar e vey mo bann lezot zanimo”.