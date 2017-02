Copy-Paste-Right…

Selon Gordon Leaks, des mélomanes avertis auraient allégué que les mélodies de certains ségas et autres créations locales seraient inspirées du répertoire variétoche occidental. Sacrilège, me suis-je écrié ! C’est comme si l’on prétendait que Panik dans baz de nos amis Plaisanciers est une reprise mozartienne, que le kawali d’Abou ne serait pas une révélation onirique apparue à bhaï Claudio. Red bull shit !

Alors que je m’enflamme contre pirates et flibustiers d’œuvres intellectuelles, un sage passa dans mes pensées et sut me faire entendre raison à propos des pompistes et des copistes. La création est une énergie. Et l’énergie, comme le disait Isaac, ne peut être ni détruite ni créée. Elle ne peut seulement qu’être transférée. Un processus de recréation. Est-ce à dire que l’originalité est un mythe et que nous serions tous soumis au copy-paste cohérent de petits morceaux mis bout à bout ? Est-ce tabou ?

La création contemporaine ne serait donc que recréation ? Le cas échéant équivaudrait à dire que l’art de nos amis artistes consisterait à un remaniement de choses ayant déjà existé. Cela impliquerait dans l’absolu que le concept de création originale est erroné. L’honnêteté intellectuelle voudrait subséquemment que l’on cite ses sources d’inspiration. Sinon on ne vaudrait pas mieux que le vulgaire vendeur de CD piraté et de fim prono.

Reprendre un tube à succès et en accélérer le tempo avec des paroles en kreol est indigne d’un artiste véritable. Combien auront cédé à la tentation et auront l’honnêteté de se dénoncer ? Nous avons heureusement des artistes qui créent avec leurs tripes. Cette sincérité se ressent d’emblée…

Faire “pareil comme” est vil, méprisable. Avoir une belle voix ou une belle maîtrise ne suffit pas, si l’on n’a ni l’âme ni la sensibilité. Alors, on pompe ! Les pirates ne sont pas que dans les rues ! Injecter une once de soi est important dans le processus de recréation.

Généreux donateurs de leçons, politiciens en herbe et arracheurs de dents me pardonneront la liberté de penser. Ki kote boykot ? après les festivités “indépendantistes”. Peut-être que je me trompe. Tout cela n’est pas que feu d’artifice annuel. Ponctuel. On attache une importance aux festivités tamtamesques, c’est fort bien.

Quid de qui l’on est, à l’endroit où l’on est né ? À presque 50 ans, la nation mauricienne semble virtuelle, toujours à venir. Entre-temps, beaucoup prennent le large, se demandant ki kote lamer ?

Et le prix à la pompe flambe. Un gamin coûterait environ sept mille roupies à ses géniteurs. Et je ne vous parle pas du reste, que l’on ait choisi une vie d’artiste ou non. Ça risque de virer vilain, cette histoire. Merci, Pravind Kumar ! Un petit biscuit ?