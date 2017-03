COPYRIGHT BILL : Les artistes retrouvent leurs places à la RMS

Le conseil d’administration de la Rights Management Society (RMS), qui sera appelée à changer de nom, comprendra sept membres élus parmi les artistes. C’est l’un des principaux amendements proposés au Copyright Bill. On se souvient que, lors de la révision de la loi, en 2014, la provision pour des membres élus avait été retirée, ce qui avait provoqué un tollé parmi les artistes. Il aura fallu l’intervention du leader de l’opposition d’alors, Paul Bérenger, pour que provision soit faite pour trois membres élus.

Le High Powered Committee – comprenant des représentants de différents ministères, du parquet, de la RMS et des artistes, entre autres – a travaillé sur les amendements au Copyright Bill depuis l’année dernière. C’est suite à la marche des artistes contre le piratage que le gouvernement avait accepté de mettre cette structure sur place. Le « draft » des amendements à apporter à la loi de 2014 est mis à la disposition du public pour commentaires depuis le 28 février dernier.

Parmi les propositions, on relève le rétablissement des droits des artistes d’élire des représentants de leur choix au conseil d’administration. Ainsi, la RMS, qui sera dorénavant connue comme la Mauritius Copyright Management Society (MCMS) pour des raisons relatives à son identification sur le plan international, comprendra sept membres élus à son conseil d’administration. Ce droit, prévu dans la loi de 1997, avait été enlevé lors de la révision, en 2014. Les amendements de 2017 proposent de le rétablir.

D’autre part, le président sera toujours nommé par le ministre, tout comme un autre membre ayant des connaissances dans le domaine des droits d’auteurs. Le conseil d’administration est complété par des représentants du ministère de la Culture, de l’Industrie, de la Technologie informatique, de l’Industrial Property Office, de la douane et du bureau de l’Attorney General. Le board sera nommé pour une période de trois ans. Après chaque composition, les noms devront être publiés dans la Government Gazette.

De même, un amendement à la section 44 fait provision pour un secrétaire au board. Celui-ci devrait prendre des notes des réunions et informer les membres sur les réunions. Le conseil aura également la possibilité de mettre sur pied des comités techniques sur différents domaines pour l’assister dans ses responsabilités. Toute personne trouvée coupable d’une offense sous cette loi est passible d’une amende pouvant aller jusqu'à Rs 300 000 pour une première fois et Rs 500 000 en cas de récidive.

Les autres amendements relèvent de détails techniques dans la pratique. Les membres du public sont invités à soumettre leurs commentaires et propositions au ministère des Arts et de la Culture au plus tard le 28 mars 2017 par Internet (copyrightbill2017@govmu.org).