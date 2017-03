CORNED-BEEF BRÉSILIEN : La CAP recommande la précaution

Dans le cadre du démantèlement d’un réseau de viandes avariées au Brésil, dont certains produits sont destinés à l’exportation, la Consumer Advocacy Platform recommande aux consommateurs le principe de précaution. Elle déplore dans ce contexte « le silence du ministère de la Santé » et demande à celui-ci de s’assurer de la qualité du corned-beef et du poulet importés du Brésil. « Nous demandons aux consommateurs d’exercer leur droit au choix et d’éviter de consommer des produits sur lesquels ils auraient des doutes. » L’Ong souligne que l’Europe, la Chine, le Chili, la Barbade, Trinitad et Tobago, la Jamaïque et les Îles Caïmans, entre autres, ont suspendu leurs importations de viandes du Brésil.

C’est suite à « un examen minutieux » des emballages de produits de viandes de bœuf et de poulet en provenance du Brésil que la CAP a tenu à prendre position dans le sillage du scandale de viande avariée au Brésil. L’examen a révélé, indique l’Ong, que « les indications sur les emballages de certaines marques de produits sur les rayons sont insuffisantes par rapport à la Food Act ». La CAP souligne que l’Europe, la Chine, le Chili, la Barbade, Trinitad et Tobago, la Jamaïque et les Îles Caïmans, pour ne citer que ces pays, ont suspendu leurs importations de viandes du Brésil. « Trinitad et Tobago importait jusqu’à tout récemment exclusivement du corned-beef du Brésil tandis que d’autres importaient aussi de la viande crue. »

Par ailleurs, selon les vérifications de la CAP, les étiquettes d’au moins quatre marques ne comportent pas le nom du fabricant, contrairement aux exigences de la section 3e de la Food Act, « qui requiert le nom et l’adresse du “manufacturer” ou “packer” parmi les “labelling requirements” ». La CAP remarque que « parmi les marques dont les étiquettes sont douteuses, il y a Winners, Pot O Gold, Extra, Sara et Trebon ». La plateforme des consommateurs dit avoir recherché des explications auprès des importateurs de Winners, Pot O Gold et Extra. « Si les deux premiers ont affirmé qu’ils reviendraient vers la CAP, aucune explication n’avait été reçue jusqu’ici. Quant au Marketing Manager de la marque Extra, importée par ABC Foods, il affirme que la mention “Packed for Continental Commodities” devrait satisfaire les consommateurs. La marque Trebon porte la mention “Manufactures for C-Foods International”, une firme située au Liban. Peut-on en déduire qu’en cas de contamination C-Food en assumerait la responsabilité ? » se demande la CAP, qui estime, elle, que cette mention est insuffisante. « Il est impossible d’assurer la traçabilité des produits portant cette mention. La mention “packed for” ne peut être une garantie de traçabilité car la loi précise que l’emballage doit porter le nom du “packer”. »

D’autre part, alors que certaines marques de corned-beef, telles Imperial, Globe et Heinz, indiquent leur “packer”, soit Pampeano Alimentos Sa, les nuggets de la marque Seara, relève la CAP, indiquent pour leur part “Produced by Seara Alimentos Ltd”. L’Ong dit attendre du ministère de la Santé une confirmation selon laquelle les fabricants mentionnés ne sont pas sur la liste de ceux incriminés dans l’exportation de viandes avariées. En effet, « sur 21 entrepôts frigorifiques soupçonnés d’avoir commis des irrégularités, quatre ont un permis d’exportation vers l’UE ».

La CAP demande par ailleurs l’interdiction des produits de viandes de la marque Sadia, de la firme BRF SA, et ce en attendant que des précisions soient obtenues des autorités brésiliennes. Selon la CAP, « BRF se trouve parmi les trois entrepôts frigorifiques qui ont été fermés, selon le ministère de l’Agriculture brésilien ». L’organisation pour la défense des consommateurs souligne aussi « la difficulté de lire les emballages » des saucisses surgelées. « Les inscriptions ne sont pas conformes à la Legal Metrology Act », estime-t-elle.