LE COROSSOL : Un fruit magique aux multiples bienfaits

Nos grand-mères le savaient déjà et en ont fait de multiples usages thérapeutiques et médicinaux. Si bien qu’aujourd’hui, ce fruit “magique” a acquis une réputation mondiale. Davantage, de par les vertus anticancéreuses que lui confèrent, depuis quelques années, les scientifiques. En effet, s’il est utilisé d’abord dans l’industrie pharmaceutique, le corossol, très riche en éléments nutritifs, est un fruit à découvrir de toute urgence, les vertus du corossol restant encore méconnues à Maurice, où il est pourtant cultivé.

Originaire d’Amérique du Sud, le corossol est aussi cultivé dans d’autres régions tropicales, en Afrique de l’Ouest, à Madagascar, à l’Île de la Réunion, en Guadeloupe, aux Antilles... et également à Maurice. Selon la région ou le pays dans lequel on le trouve, on le connaît sous diverses appellations : Corossol (en Europe et dans les régions d’Afrique), Graviola (au Brésil), Sapotille (à La Réunion), Soursop (au Royaume-Uni), Guanabana (en Espagne), Mang-cau (au Vietnam) et Thu-riankhaek (en Thaïlande), entre autres.

Souvent utilisé pour confectionner des sorbets, des jus de fruits maison ou encore pour agrémenter les salades de fruits grâce à son goût unique, le corossol, doté d’une saveur sucrée qui permet de le consommer nature sans ajout de sucre, peut aussi être cuisiné, pelé et débarrassé de ses graines. Mais, au-delà de ses propriétés gustatives, la consommation du corossol est bénéfique à bien d’égards pour l’organisme.

Il s’agit d’un fruit énergétique ayant une forte teneur en glucides. Riche en vitamine C, il facilite l’absorption du fer. Il contient également des fibres, des minéraux,, dont le potassium, le calcium et le magnésium...Toutes les parties de cet arbre sont utilisées dans la médecine naturelle, l’écorce, les fruits, les feuilles, les pépins et les racines agissant sur les cellules de notre organisme. Le choix dépend de l’application souhaitée. Mais le plus souvent, ce sont les feuilles de ce fruit qui sont utilisées, les pouvoirs de guérison reconnus au corossol étant décuplés dans ses feuilles. Voici ce que nous apporte ce fruit miraculeux.

Contre l’insomnie et le stress

Grâce à ses riches composants, le corossol est un allié thérapeutique entièrement naturel. Il est indiqué entre autres en cas d’insomnie et permet ainsi d’avoir un sommeil calme et réparateur. Contre les insomnies, utilisez une infusion sucrée de 3 à 6 feuilles de corossolier pour une tasse d’eau. Et buvez-la chaque soir au coucher. Le corossol qui contient une quantité non négligeable de vitamine B1 est également conseillé aux personnes anxieuses ou stressées, car le fruit lutte contre la dépression et les troubles nerveux. De même, les vitamines B1 et B2 contenues dans le corossol sont des nutriments importants qui assurent le bon fonctionnement du cerveau. Ils contribuent à améliorer la concentration et la mémoire.

Contre les infections

Si les feuilles du corossolier sont fréquemment utilisées pour guérir les oreillons,il s’avère également que grâce à la vitamine C qu’il contient, le corossol favorise la production d’antioxydants dans le corps aide ainsi à maintenir un certain nombre d’infections à distance. Une infusion à base de feuilles de corossol et de miel permet de soulager la grippe. Le corossol lorsqu’il est consommé encore vert permet de aussi de lutter contre la jaunisse. Il suffit de le mixer sans les pépins, filtrer la purée obtenue et y rajouter du miel pour atténuer le goût amer. C’est en outre un agent anti-microbien pour les infections bactériennes, parasitaires et fongiques.

Sur les plaies

A l’instar du miel, la chair du corossol appliquée sur une plaie accélère son processus de guérison et prévient toute infection bactérienne.

Contre le rhumatisme

Les feuilles du corossol constituent un remède pour soulager les maux de dos et sont bénéfiques pour traiter les rhumatismes l’eczéma ou encore l’arthrite. L’huile, obtenue en pressant des corossols verts et les feuilles, est utilisée en frictions contre les migraines, les céphalées et les rhumatismes. Cette huile est également efficace contre les parasites.

Stimule la digestion

Le corossol étant riche en fibres alimentaires, lorsqu’il est consommé frais, il aide l’appareil digestif et favorise le nettoyage du gros intestin et de l’intestin grêle. En outre les feuilles du corossolier peuvent remédier aux problèmes de vésicule biliaire, d’indigestion, de dysenterie, de diarrhée et de catarrhe. Il suffit de les prendre en infusion ou en thé. Assurez-vous toutefois d’avoir bien lavé les feuilles au préalable avant de les infuser. Buvez un verre de cette infusion chaque jour après les repas. Le résultat est instantané. Vous ne vous plaindrez plus d’indigestion.

La pulpe de corossol est aussi un régulateur très efficace des fonctions de l’organisme. Sa consommation est recommandée aux personnes souffrant de maladies des voies respiratoires. De plus, il contribue au maintien du foie en bonne santé et aide à réguler le taux de sucre dans le sang. Il est donc favorable pour les personnes diabétiques.

Pour se débarrasser

des poux

Vous pouvez vous débarrasser avec succès des poux grâce au corossol. Il suffit de faire une décoction de feuilles et fleurs de corossol ou de graines de corossol moulues et de l’appliquer sur la tête. Vous laissez reposer un moment en maintenant la tête bien attachée. Puis vous rincez. La même préparation appliquée sur la peau permet de maintenir éloigné les insectes et les moustiques.

Par ailleurs, l’application en masque des feuilles de corossol sur le visage pendant une demi-heure, prévient l’apparition des rides. Faites ce masque au moins une fois par semaine et vous verrez un effet garanti sur votre visage épanoui.

Un puissant anti-cancer

Grâce à ses principes actifs, il a été prouvé scientifiquement que ce fruit épineux possède des vertus anticancéreuses. Dire qu’un malade atteint d’un cancer quelconque peut guérir rien qu’en mangeant du corossol serait une exagération. Il n’a pas été encore établi de façon claire que le corossol pouvait éradiquer les cancers, mais il existe une relation entre les cellules de l’organisme et le corossolier et ses dérivées. Que ce soit le corossol, les feuilles ou l’écorce, ils sont efficaces pour combattre les cellules cancéreuses et faire avancer leur régression, soutiennent les scientifiques rappelant qu’il est aussi établi que le corossol permet de réduire les effets néfastes de la chimiothérapie. Il s’agit entre autres des vomissements, étourdissements et nausées, perte de poids, etc. Les feuilles de corossol sont réputées pour “guérir” le cancer des ovaires, du sein, de la prostate, des poumons, du foie et des intestins. (étude publiée dans le Journal of Natural Products). Par ailleurs, une simple cure de jus de corossol prévient tout type de cancer. Buvez-en un verre chaque jour.



Précautions d’usage

Certes le corossol est un fruit très agréable, mais son abus n’est pas sans conséquence sur l’organisme. Le corossol réagit comme un antimicrobien s’il est consommé à très haute quantité. Il peut causer des troubles gastriques et même modifier la flore intestinale. A cause de son action hypotensive et dilatatrice, il n’est pas indiqué pour les personnes ayant des problèmes cardiaques. Il est également déconseillé pour les femmes enceintes.