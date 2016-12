CORPS PARAPUBLICS : DBM, Bad Debts de Rs 2,9 milliards à juin

Le dernier bilan financier de la Banque de Développement révèle que le montant des Non-Performing Loans était de l’ordre de Rs 2,9 milliards sur un Total Porfolio de Rs 3,9 milliards au 30 juin dernier. Ce détail a été révélé dans une réponse écrite déposée à la Bibliothèque de l’Assemblée nationale par le ministre des Finances, Pravind Jugnauth. Il a ajouté que sur une période de dix-huit mois, soit du 1er janvier 2015 au 30 juin dernier, la Banque de Développement a procédé au recouvrement d'un montant de Rs 1,2 milliard, dont Rs 870 millions de Loan Recovery et Rs 179 millions à partir des Industrial Estate Operations.

Toujours à la fin de cette période de 18 mois, le ministre des Finances a annoncé que la Banque de Développement a réalisé des profits opérationnels de Rs 8,3 millions et que le Shareholders Fund Account révélait une Credit Balance de Rs 1,2 milliard contre Rs 421 millions au 31 décembre 2014. L’endettement de la banque, excluant les emprunts du gouvernement, se montait à Rs 634 millions à la fin de novembre contre Rs 3,2 milliards au 31 décembre 2014.

« The figures above indicate that DBM is already on the path of restructuring through internal means. In order to make this restructuring more sustainable », déclare le ministre des Finances en faisant état d’un multi-pronged action plan « DBM is reviewing its organisational structure and HR matters so as to make optimum use of its resources; DBM is consolidating its industrial estate operations and is erecting new SME parks with the assistance of the Government; DBM is making focused efforts on recovery of past dues; DBM has launched a new micro-credit scheme, with the assistance of Government, where financing is made available to small entrepreneurs at 6% interest per annum with a ceiling of Rs 250 000; DBM is providing project finance to small entrepreneurs up to a ceiling of Rs 3 million; Surplus cash generated by DBM operations are being used to reduce debt burden, and DBM is actively looking into other ways and means of generating additional income including through debt collecting agency operations ».