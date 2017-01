CORPS PARAPUBLICS : Révocation du Chairman et du board de l’ICTA

L’Information and Communication Technologies Authority (ICTA), qui a été au centre de multiples controverses l’année dernière – dont la plus « high profile » reste des honoraires de Rs 19 millions versés à Me Kailash Trilochun –, a subi de profonds changements. Le board et le Chairman,

Bhanoodutt Beeharee, ont en effet été révoqués. Cette décision ne constitue nullement une surprise dans la mesure où, depuis le 22 novembre de l’année dernière, répondant à une interpellation parlementaire, le Premier ministre, sir Anerood Jugnauth, avait signifié son intention de faire table rase du conseil d’administration de l’ICTA dans une tentative de se débarrasser d’une série de « lake ferblan politik ».

Dans l’immédiat, un Caretaker Management a été mis en place, le temps que la fusion annoncée de l’ICTA, de l’Independent Broadcasting Authority (IBA) et de MultiCarrier Mauritius Ltd (MCML) se concrétise au terme de la nouvelle législation adoptée par l’Assemblée nationale à la fin de l’année dernière.

Bhanoodutt Beeharee, qui était présenté comme un “Blue-Eyed Boy” du Premier ministre, sir Anerood Jugnauth se déplaçant à l’hôpital lors de son agression au cutter, a été sommé de rendre sur le champ tous les documents de l’ICTA en sa possession. Le directeur financier suppléant, Ramchurn Chatoo, devra s’assurer que le « handing over » se fait dans les règles alors que les pleins pouvoirs accordés au consultant indien Radhacharan Shakya pour la gestion de l’ICTA ne semblent pas faire l’unanimité au sein du personnel.

SOLIDARITÉ FIN 2016 - MAISON DAWAH : 340 familles reçoivent un colis alimentaire

Suite à un appel de solidarité lancé par la maison Dawah aux Mauriciens, 340 colis alimentaires — composés de riz, lait, farine, huile, grains secs, conserves, thé, formage, entre autres – ont été distribués à des familles vivant dans les régions de Port-Louis, du Nord, de Moka, des Plaines-Wilhems et Rivière-Noire, fin 2016. L’opération désormais annuelle a pour but de venir en aide aux personnes pauvres.

« Réserver une petite fraction de son boni de fin d’année pour venir en aide aux familles dans le besoin » était l’appel lancé par la maison Dawah. Cette action soutenue par le Rabita Hall à Port-Louis, le Hunain Islamic Centre de Coromandel, la Islamic Dawah Academy de Phoenix, Nalla Store de Rose-Hill et Istanbul Snack de Rose-Hill visait 300 familles. Toutefois, avec les dons obtenus, les organisateurs ont pu en distribuer 340 pour une valeur totale de Rs 267 200.

Ce projet a impliqué la participation d’une dizaine de personnes à temps plein et à temps partiel sur quatorze jours de travail. Trente-huit trajets ont été nécessaires pour procéder à la distribution de ces vivres non périssables, souligne l’organisation.

La maison Dawah a vu le jour en février 2014. Ses deux objectifs : expliquer l’islam aux musulmans et aux non-musulmans et venir en aide aux plus démunis. Sise au 49 rue Labourdonnais à Port-Louis, elle met à la disposition du public de la documentation sur l’islam gratuitement. Outre l’anglais, le français et l’arabe, ceux qui souhaitent découvrir l’islam peuvent le faire en hindi, gujarati, mandarin ou créole auprès de la maison.

OPHTALMOLOGIE : Visite du Dr Wajid Ali Khan

Le chirurgien ophtalmologue Dr Wajid Ali Khan et son équipe effectueront une visite de dix jours à Maurice du 21 au 29 janvier. Il effectuera des transplantations de la cornée et des interventions sur des Mauriciens qui ne peuvent se permettre de faire des traitements à l’étranger.

Le Dr Wajid effectue des interventions à Maurice sur une base charitable depuis une dizaine d’années. Il est le doyen du Al Shifa Trust Eye Hospital de Rawalpindi, un centre d’excellence en Asie. Il a été décoré à plusieurs reprises par le gouvernement pakistanais ainsi que par les organisations internationales pour sa contribution dans le domaine de l’ophtalmologie.

En 2014, la municipalité de Port-Louis lui a octroyé le titre de citoyen libre de la ville. Le Lions Club a pris des dispositions pour l’obtention de cornées. Les amis du Pakistan et le Centre culturel islamique organiseront une réception en son honneur le 23 janvier.