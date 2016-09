COUCHE D'OZONE - JOURNÉE INTERNATIONALE 2016 : HFC, un inventaire national en cours

Un inventaire national des appareils et installations fixes et mobiles de climatisation et réfrigération domestique, commercial, industriel ainsi que les transports frigorifiques utilisant des hydrofluorocarbures (HFC), composé entrant dans le processus d'effet de serre, cause du changement climatique, est en cours à Maurice. C'est ce qu'a annoncé le ministre de l'Environnement Alain Wong dans le cadre de la célébration de la Journée internationale pour la protection de la couche d'ozone, célébrée le 16 septembre.

« Il est à noter qu’un inventaire national des appareils et installations utilisant des HFC est en cours à Maurice. Il couvre les appareils et installations fixes et mobiles de climatisation et réfrigération domestique, commercial, industriel ainsi que les transports frigorifiques », a annoncé le ministre de l'Environnement, Alain Wong, en début de semaine, à l'Université des Mascareignes (UdM), Roches-Brunes, à l'ouverture d'une formation de trois jours sur l'utilisation du dioxyde de carbone et de l’ammoniaque comme réfrigérants dans les grandes surfaces. Les HFC sont des composés halogénés gazeux utilisés en remplacement des substances appauvrissant la couche d’ozone (voir encadré), mais qui entrent dans le processus d'effet de serre, cause du changement climatique.

Se tenait parallèlement à cette formation à l'UdM une autre formation au Mauritius Institute of Training and Development (MITD) concernant l’utilisation des hydrocarbures dans la climatisation à usage domestique. Les deux formations servaient à marquer la Journée internationale pour la protection de la couche d'ozone, célébrée le 16 septembre.

Selon le ministre, les sous-secteurs concernés par cet inventaire national de l'utilisation des HFC sont notamment les hôpitaux, les cliniques, les hôtels, les supermarchés et les chambres froides. « Cela permettra d’évaluer la proportion de ces appareils et installations dans ces sous-secteurs et de déterminer leurs projections pour l'avenir. Les importateurs et distributeurs de ces appareils et installations sont aussi partie prenante de cet exercice d'inventaire », a-t-il précisé.

Alain Wong a annoncé que cet inventaire est une première étape pour un projet régional avec la Namibie, le Ghana et le Kenya dans le cadre du Climate Technology Centre & Network (CTCN). Ce projet régional a pour objectifs, entre autres, de faire des recommandations pour l'adoption des réfrigérants naturels disponibles dans les différents sous-secteurs, d'élaborer des plans spécifiques pour chaque pays afin de promouvoir le refroidissement vert “Green Cooling” et de soutenir les décideurs dans la prise de décisions et pour l’élaboration des politiques futures dans les secteurs de la climatisation et de la réfrigération.

Rappelant que le thème de la Journée internationale pour la protection de la couche d'ozone est “L'ozone et le climat : restaurés grâce à un monde uni”, le ministre a expliqué que ce slogan vise à nous inciter à œuvrer pour réduire les HFC, au potentiel élevé de réchauffement planétaire, dans le cadre du Protocole de Montréal. « Ce thème reconnaît les efforts collectifs des parties à la Convention de Vienne et du Protocole de Montréal au cours des trois dernières décennies pour restituer la couche d'ozone et de l'engagement mondial pour lutter contre le changement climatique », a-t-il dit.

Alain Wong s'est félicité que des études récentes de l'Organisation météorologique mondiale (OMM) et du Programme des Nations Unies pour l'environnement (Pnue) démontrent que la couche d'ozone « guérit » et devrait se recomposer d’ici 2050. « En outre, le Protocole de Montréal a contribué de manière significative à l'atténuation du changement climatique en évitant l'émission de plus de 135 milliards de tonnes de dioxyde de carbone équivalent dans l'atmosphère par l’élimination des substances qui appauvrissent la couche d'ozone », s’est-il réjoui.

L'orateur a rappelé que Maurice est signataire du Protocole de Montréal (qui vise à sauvegarder la couche d’ozone) et du Protocole de Kyoto (qui a pour but de réduire progressivement les gaz à effet de serre, cause du changement climatique). À cet égard, a poursuivi le ministre, Maurice a éliminé les chlorofluorocarbures (CFC), gaz qui appauvrissent la couche d'ozone, en 2005, soit cinq ans plus tôt que la date butoir. Désormais, Maurice s’attaque aux HCFC, qui ont un effet moindre sur la couche d’ozone et sur le réchauffement de la terre, et qui avaient été introduits comme substituts transitoires dans l’attente de technologies plus respectueuses de l’environnement. Malheureusement, il a été aussi noté que l’élimination des HCFC a été accompagnée d’un accroissement de l’utilisation d’une autre catégorie de réfrigérant, notamment les HFC qui, tout en étant inoffensifs pour la couche d’ozone, accentuent cependant dans une grande mesure le changement climatique. « Le défi qui se dresse pour Maurice et le monde entier est de combattre sur deux fronts, soit la protection de la couche d’ozone et le changement climatique », a-t-il commenté.

A cet effet, a ajouté l'orateur, comme recommandé par le Protocole de Montréal, Maurice a établi un plan d’action pour l’élimination des HCFC et leurs remplacements par des réfrigérants naturels, qui ont le double avantage d’être inoffensif pour la couche d’ozone et d’avoir quasiment aucun effet sur le réchauffement de la planète. « Ainsi, le Protocole de Kyoto et de Montréal se rejoignent dans la lutte contre le changement climatique », a-t-il lancé.

Dans le cadre de son plan d'élimination des HCFC et des HFC, sous le Protocole de Montréal, Maurice ambitionne de s’ériger en centre d’excellence pour la formation du personnel technique dans le domaine du froid et de la climatisation, s'est félicité Alain Wong. Sous ce plan, un équipement, “CO2 Cascade System”, a été installé à l’Université des Mascareignes, sur le campus de Camp-Levieux, Rose-Hill, pour la formation de professionnels dans le secteur du froid, en particulier pour la réfrigération dans les grandes surfaces. Ce système, conçu en Autriche, opère sur une base d’ammoniaque et de dioxyde de carbone, qui font parties avec les hydrocarbures les trois réfrigérants naturels les plus utilisés à travers le monde.



À SAVOIR

La couche d'ozone se porte mieux !

En 1994, l'Assemblée générale de l'Onu avait proclamé le 16 septembre – date anniversaire de la signature, en 1987, du Protocole de Montréal, relatif à des substances appauvrissant la couche d'ozone – Journée internationale de la protection de la couche d'ozone (résolution 49/114 du 19 décembre). Les États ont été invités à consacrer cette journée spéciale à l'encouragement d’activités concrètes conformes aux objectifs du Protocole de Montréal et de ses amendements.

La couche d'ozone, fragile écran de gaz, protège la Terre des rayons dangereux du soleil, préservant ainsi la vie sur notre planète. Suite à la mise en évidence de l'appauvrissement de la couche d'ozone au début des années 70’, deux traités internationaux pour la protection de la couche d’ozone, la Convention de Vienne et le Protocole de Montréal, ont été négociés sous l'égide du Programme des Nations Unies pour l'Environnement, et signés respectivement en 1985 et 1987. Ces traités ont été ratifiés par la plupart des pays du monde. Ils ont permis d'obtenir comme premiers résultats une réduction de plus de 80% de la production et de la consommation des substances appauvrissant la couche d'ozone.

La couche d'ozone pourrait se reconstituer d'ici 2050. Quant au fameux trou, qui l'affecte régulièrement, il pourrait être définitivement résorbé d'ici la fin du siècle. C'est du moins l'hypothèse formulée par un rapport de l'Organisation météorologique mondiale (OMM) et du Programme des Nations Unies pour l'Environnement. Le document souligne les bienfaits de « l'action internationale concertée, engagée contre les substances appauvrissant l'ozone » ainsi que le rôle capital joué par le Protocole de Montréal, qui a permis l'interdiction progressive des CFC, ces substances qui appauvrissent la couche d'ozone.