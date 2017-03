La conférence du mentor

Et si le voyage présenté comme officiel n’était que prétexte pour une petite escapade, un peu pour se reposer et surtout pour faire un suivi des rendez-vous médicaux de l’année dernière ? C’est la question que se posent nombre de Mauriciens qui se trouvent actuellement dans la Grande Péninsule. Comme les bons curieux qu’ils sont, ils ont été aux renseignements et ont eu la désagréable surprise de découvrir que leur ancien Premier ministre, sir Anerood Jugnauth, devenu mentor, participait du 14 au 16 mars à une conférence d’une organisation, une sorte d’ONG, la India Foundation, sur le contre-terrorisme dans l’océan indien dont les délibérations n’ont rien à voir avec les activités pointues des États pour limiter la propagation de ce fléau du 21e siècle. Comme ils n’étaient pas au bout de leur surprise, ils ont aussi constaté que le nom de celui qui était chef du gouvernement mauricien jusqu’au 23 janvier n’était même pas sur le programme officiel incluant des prominent speakers parmi lesquels… Asaduzzaman Khan, ministre de l’Intérieur du Bangladesh, des Chief Ministers, Hekmat Khalil Karzai, un Deputy Foreign Minister d’Afghanistan, Simon Allison, Africa Correspondent du Daily Maverick, Petrus R. Glose, Head of Bali Provincial Police, Indonesia, Avi Dishtar, Chairman of the Foreign Affairs and Defense Committee of Israel ou encore Muriel Domenach, secrétaire d’un comité interministériel français sur la délinquance juvénile et la radicalisation, et K.V. Bhagirath, secrétaire de l’Indian Ocean Rim Association. Comme SAJ n’était pas sur la liste des prominent speakers, aucune trace non plus du quadricolore mauricien. On ne sait pas encore si notre mentor va prolonger son séjour en Inde pour honorer de sa présence la prochaine conférence de l’India Foundation sur le thème Festival of Faiths qui se tiendra à l’Hyatt Regency New Delhi les 1er et 2 avril.



Entre eux

Situation plutôt insolite mercredi à St-Pierre. À l’occasion d’une cérémonie organisée par le Sugar Industry Labour Welfare Fund pour marquer les 49 ans de l’indépendance et le 25e anniversaire de l’avènement de la république, il échut au président de cet organisme parapublic, Nazir Junggee, de remettre un trophée au Premier ministre et leader du MSM, Pravind Jugnauth. Nazir Junggee, qui est censé s’occuper du bien-être des travailleurs de l’industrie sucrière, est en fait un opérateur de vans scolaires et président de l’association des exploitants de ce secteur. Il est accessoirement conseiller municipal du MSM du premier arrondissement de Beau Bassin/Rose Hill. C’est ce qu’on appelle « entre eux ».

Nita Juddoo intègre le MMM

Nita Juddoo a intégré le MMM et travaille déjà au niveau du comité régional du N°19, Rose-Hill/Stanley, celui du leader de cette formation. Son nom dira rien au grand public mais cette jeune professionnelle n’est autre que la fille de Ramdath Jaddoo, une ancienne figure de proue du MMM qui fut ministre, député et maire de Beau Bassin/Rose Hill. Le hasard a fait qu’elle a épousé un Juddoo, d’où la possibilité d’une certaine confusion. Pourquoi le MMM ? a demandé Week-End à la nouvelle adhérante des mauves. « C’est dans mon ADN. Je suis le MMM depuis que je suis toute petite. J’ai estimé que c’était le moment de m’engager dans un parti qui a, certes, connu des hauts et des bas, mais qui a su garder les valeurs que je défends moi-même et qui a, à son actif, une lutte constante pour les faire progresser au sein de la société mauricienne. Je ne pouvais pas rester les bras croisés devant ce qui se passe dans le pays et mon choix s’est évidemment porté sur le MMM », a opiné Nita Juddoo, dont la parole aisée devrait en faire une redoutable oratrice. Et elle sait de qui tenir.



Le PPS Kalyan Tarolah perd: le contrôle de sa BMW de fonction

Le nouveau PPS Kalyan Tarolah, député MSM, a fait une sortie de route le 14 mars alors qu’il conduisait sa voiture de fonction immatriculée 3076. Selon ce qui a été consigné dans l’Occurrence Book 721/2017 du poste de police de St-Pierre le lundi 14 mars à 14h49 par le conducteur, c’est à 13h30, alors qu’il roulait à 70 km/h sur la route Terre Rouge-Verdun, venant de Quartier Militaire en direction de Réduit pour participer probablement à la Garden Party organisée à la State House, que l’accident s’est produit. Le PPS explique que « when reaching near a bus layby my vehicle drove on a water butt and I lost control of my vehicle…. I immediately applied the brakes but the vehicle did not respond and continued its way on my right and knocked against the guard rail… the vehicle and the guard rail got damaged... it was raining and the visibility was poor. » Avec cet incident diversement commenté après celui, plus malheureux, qui avait impliqué l’ancien PPS Thierry Henry, ils sont nombreux à se demander s’il ne faudrait pas soumettre les conducteurs de véhicules de l’État à un nouvel examen complet pour déterminer de leur aptitude à prendre la route.