Le coup de pouce du FMI et de l’indice de la CCI

Alors que le “Deal Papa - Piti” pour le Primeministership entre sir Anerood et Pravind Jugnauth continue à susciter la controverse politique, le front économique semble apporter au nouveau gouvernement un peu de réconfort. En début de semaine, le Premier ministre et ministre des Finances, Pravind Jugnauth, a bénéficié d’un double coup de pouce. D’abord, il y a eu la confirmation du redressement du mood dans le monde des affaires avec l’indice du climat des affaires de la Chambre de Commerce et d’Industrie (CCI) affichant une progression de 4,5 points, soit 4,9% d’un trimestre à l’autre. Puis, il y a eu les encouragements de la directrice du Fonds monétaire international (FMI), Christine Lagarde, sur le plan de la performance économique et sur le social, avec la mise en application du Plan Marshall dans la lutte contre la pauvreté absolue.

En ce début d’année, l’indice du climat des affaires établi par la CCI dénote une progression de 4,5 points pour se placer à hauteur de 97,5 points. Dans leurs commentaires d’ordre général au sujet de l’évolution du mood dans le monde des affaires, les responsables de cet organisme font ressortir que « cette progression intervient après un troisième trimestre défavorable. L’indicateur de confiance des entrepreneurs avait baissé de 5,1% au troisième trimestre de 2016. Toutefois, la confiance demeure toujours en territoire statique et évolue en dessous de la moyenne de long terme des 100 points de base. Cela implique que l’économie mauricienne a connu une évolution positive mais modérée au cours des trois derniers mois. »

Poursuivant le décryptage des chiffres compilés en ce début d’année, la CCI confirme que « l’indice de confiance se trouve maintenant dans le quadrant Reprise/Expansion du baromètre et l’orientation en ce qui concerne le développement futur, est positive. ». En effet, un opérateur sur quatre a constaté une amélioration des ventes au cours du dernier trimestre, un sur deux (54%) a enregistré une stabilisation de son chiffre d’affaires, avec un sur cinq connaissant une régression.

« Au sujet des évaluations sur les perspectives futures, le solde des anticipations des entrepreneurs est positif à 5,3 %. Une majorité des entreprises sont assez confiantes pour 2016. 31 % prévoient une amélioration des affaires au cours des 12 prochains mois, 44 % une stabilisation des ventes et 25%, une détérioration », rassure la Chambre.

L’analyse sectorielle révèle que la répartition de l’indicateur de la confiance attribue une plus forte tendance chez les opérateurs dans le secteur des services alors que dans le commerce, en dépit de la période festive de la fin de l’année, la stagnation est de mise avec une anticipation de reprise pour le début de cette année. Le secteur des services a enregistré la plus forte hausse de 6,1%, reposant principalement sur une anticipation positive des entrepreneurs. Le secteur manufacturier, qui avait connu un plongeon de 2,9% lors du précédent trimestre, est crédité d’un regain de confiance de 5,1%.

« Pour le secteur du commerce, nous constatons une légère hausse de l’indicateur de confiance à un taux de 3,4 %. Les commerçants ont constaté une stagnation de leurs ventes au cours du dernier trimestre par rapport à la période correspondante en 2015 mais anticipent une reprise en ce début d’année », prévoit la Chambre.

D’autre part, pour l’une des premières visites de courtoisie de VVIP internationales depuis son installation au Prime Minister’s Office, Pravind Jugnauth a eu un tête-à-tête mardi après-midi, avec Christine Lagarde. Le dossier de l’économie était en vedette. Ce n’est nullement le fruit du hasard que le communiqué officiel du Prime Minister’s Office sur les décisions du Conseil des ministres de vendredi annonce que « Christine Lagarde a félicité le Premier ministre pour la performance économique de Maurice et a salué les initiatives prises dans le domaine social, y compris le lancement du Plan Marshall contre la pauvreté absolue. »

Le Conseil des ministres a également pris note que « le nouveau cycle économique, avant de passer d’un pays à revenus moyens à un pays à revenus élevés, a été évoqué lors de la rencontre avec la directrice générale du Fonds monétaire international. Les principaux axes de la stratégie porteraient notamment sur le développement des infrastructures, les TIC, l’innovation et la manufacture des produits à forte valeur ajoutée. »

La directrice du FMI, qui a prononcé la key note address à la conférence sur les Cross-Border Banking and Regulatory Reforms le 1er février devant un parterre de gouverneurs de Banque centrale de la région, a commenté le potentiel de Maurice dans le secteur bancaire en Afrique. « Maurice a une carte à jouer au niveau des activités bancaires sur le plan régional », déclare-t-elle en précisant qu’ « aujourd’hui, les modes de communication sont différents tout comme les modes de fonctionnement de l’industrie bancaire. Il faut évoluer avec l’apport des hautes technologies. De nos jours, dans le monde financier, la technologie, les utilisations de données, la capacité de communiquer rapidement sont très importantes. Maurice a une carte à jouer dans cet environnement sur le plan de la régulation bancaire, du contrôle et de la supervision des institutions, quel que soit le mode de fonctionnement, y compris dans des mécanismes sophistiqués utilisant de hautes technologies. Dans cet environnement, dès lors qu’il est bien régulé, bien supervisé et toujours en période d’ajustement, Maurice a un rôle très important à jouer. Ce qui correspond à l’histoire de l’île et une volonté politique ».