COUPABLE DE NÉGLIGENCE MÉDICALE : Réduction de peine pour le Dr Abdool Yusuf Boodhoo

Il avait fait appel de son jugement en Cour intermédiaire, qui l'avait condamné à 9 mois de prison pour homicide involontaire sur une patiente enceinte sur laquelle il avait pratiqué une césarienne. Les juges Nirmala Devat et David Chan Kan Cheong ont toutefois estimé que les observations du magistrat de la cour de première instance étaient « justes », à savoir que le gynécologue était celui qui avait pratiqué la césarienne ayant causé un sectionnement de l'aorte et des vaisseaux pelviens, à l'origine du décès de la patiente. Les juges ont toutefois réduit sa peine de prison de 9 à 6 mois.

Les faits se sont produits dans la soirée du 1er mai 2005. La patiente enceinte avait été admise dans la salle de travail de l'hôpital Victoria pour une césarienne. Après que le Dr Boodoo ait extirpé le nourrisson, il devait remarquer que la patiente saignait abondamment et que son état de santé empirait. Le gynécologue avait alors demandé l'aide de ses confrères pour connaître les raisons de l'hémorragie. Mais l'origine de ces saignements n'a pu être décelée, le gynécologue ne pouvant ensuite que constater le décès de sa patiente. Le 2 mai 2005, le Dr Satish Boolell, l'ancien Chief Police Medical Officer, qui avait pratiqué l'autopsie, avait attribué la cause de la mort à un choc lié au sectionnement de l'aorte et des vaisseaux pelviens.

Poursuivi en Cour intermédiaire pour homicide involontaire en raison de négligence médicale, le Dr Boodoo avait été inculpé et condamné à purger 9 mois de prison. Sa peine avait toutefois été suspendue car il avait interjeté appel du jugement. Le magistrat ayant prononcé la sentence avait conclu que les blessures de la victime avaient été causées au moment de la césarienne, ajoutant que l'appelant était le seul responsable pour n'avoir pu observer la cause du saignement et qu'en plus d'une « panoplie d'erreurs » commises, « the magnitude of those injuries sustained by the deceased in the hands of the accused had led to the death of Mrs Bava Saib thus clearly indicating that the faute of the accused is not a minor one but in fact is “faute grossière” ».

L'appelant avait indirectement fait comprendre qu'il n'était pas le seul responsable car il avait obtenu l'assistance de ses collègues. Toutefois, le magistrat avait estimé, de par les témoignages des médecins venus aider l'appelant, que la patiente était déjà en état de choc et qu'elle saignait abondamment. Le magistrat avait alors conclu que c'est l'appelant qui avait pratiqué la césarienne causant l'hémorragie et que ses collègues étaient venus lui porter assistance « after the damage had already been done to the patient by the accused ». Selon le magistrat, il avait ainsi été établi qu'il y avait bien eu homicide involontaire par négligence. Dans son argument d'appel, le gynécologue a déploré le fait d'avoir été tenu comme seul responsable alors que d'autres médecins étaient intervenus. Les juges Devat et Chan Kan Cheong ont toutefois donné raison aux conclusions du magistrat de première instance. Ils ont de fait rejeté son appel contre le verdict de culpabilité. Toutefois, ils ont décidé de réduire sa peine de 9 à 6 mois de prison.