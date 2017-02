COUPE D'AFRIQUE -23 ANS (H) : Quatre formations engagées dans la course à la consécration

Elles seront finalement quatre formations engagées dans la course à la consécration dans le cadre de la Coupe d'Afrique -23 ans de volley-ball masculin : Maurice, Algérie, Tunisie et Botswana. Pour rappel, la compétition se déroulera à Setif en Algérie du 21 au 24 février.

En marge de cette échéance, la sélection mauricienne, finalisée la semaine dernière, a livré une première sortie face au Mangalkhan VBC, équipe ayant terminé à la septième place lors du dernier championnat de première division jeudi au gymnase Pandit-Sahadeo à Vacoas. Une sortie prometteuse selon l'entraîneur national, Melchior Miniopoo. « Les gars se sont bien défendus. Ils ont pris confiance au fil de la rencontre et ont su réagir quand ils étaient menés. C'est la première fois qu'ils évoluent ensemble et j'ai eu l'occasion d'utiliser les douze éléments. »

Avant le déplacement en Algérie, une autre sortie est prévue. « Nous espérons évoluer face à une équipe qui évolue un cran au-dessus. Toutefois, tout dépendra de la disponibilité », explique Melchior Miniopoo. Ce dernier avance également qu'il ne s'est pas encore fixé quant à son six initial et que des détails devront être réglés au cours des prochaines séances d'entraînement. Ces séances se dérouleront au rythme de trois fois la semaine, mais en après-midi aujourd'hui et samedi prochain.

Concernant les adversaires à la Coupe d'Afrique, l'entraîneur national reconnaît que la tâche s'annonce ardue, surtout face aux deux équipes du Maghreb. « L'Algérie et la Tunisie sont à coup sûr de grosses pointures, alors qu'il faudra également se méfier du Botswana. Tout de même, nous tenterons de créer la surprise. »

Pour rappel, la sélection mauricienne constituée de douze éléments comprend Gael Bauda, Gregory Coutet, Lavish Dookhoo, Jeremilio Follette, Donovan Grandjean, Darren Isnard, Steward Joseph, Jeffrey Noblet, Fabrice Pierre-Louis, Khemi Sookha, Ravish Naiko et Ronaldo Froid. La délégation, qui comprend également l'assistant-entraîneur national, Nassrullah Loolmahamode, et qui est dirigée par Murvin Buckland, quittera le pays le 19 courant.

Le calendrier de la saison officialisé

Alors que la période des transferts a été ouverte mercredi dernier, l'Association mauricienne de volley-ball a officialisé son calendrier de la présente saison. Au niveau du volley-ball en salle, la première compétition sera la Charity Cup, prévue le 18 mars. Elle sera suivie à partir du 20 mars de la Republic Cup, alors que les championnats nationaux débuteront en juin. Les play-offs et play-downs sont prévus fin septembre, tandis que le championnat des clubs champions de la zone 7 se tiendra fin novembre aux Seychelles.

Au chapitre des innovations, il faudra noter la tenue de festivals interrégions pour les Youth et juniors en juillet et novembre, de même qu'un tournoi inter-African Dream les 5 et 6 novembre. Du côté du beach volley, la ligue nationale débutera samedi prochain, alors que la Republic Cup se déroulera le 2 avril. Des festivals se tiendront également en novembre et décembre. Quant à l'assemblée générale annuelle, elle a été fixée au 31 mars.