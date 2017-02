COUPE DE LA CAF (RETOUR) : Le Pamplemousses SC condamné à l’exploit

Le Pamplemousses SC, engagé dans la Coupe de la CAF, est condamné à vaincre les Ngezi Platinum Stars aujourd’hui à Harare au Zimbabwe. Un match nul ou une défaite ruinerait définitivement les plans de la bande à Tony François.

« C’est une équipe prenable, mais il faudra jouer prudemment », avait prévenu l’entraîneur du Pamplemousses SC après le match aller, dimanche dernier au stade Anjalay. Les Nordistes avaient fait match nul (1-1) contre les Ngezi Platinum Stars. Ils avaient été cueillis à froid par un penalty concédé à la 8e minute de jeu. Mais un éclair de génie de Fabrini Razah peu après la demi-heure de jeu leur avait permis d’espérer.

Cette fois, il faudra que Pamplemousses se montre plus percutant si Colin Bell et ses coéquipiers veulent accéder au prochain tour de la Coupe de la CAF. « J’ai remarqué quelques petits détails qu’il nous faudra corriger si nous voulons être au mieux pour la manche retour », avait encore expliqué Tony François. De son côté, Tonderai Ndiraya se voulait prudent. « Pamplemousses nous a donné du fil à retordre. En plus, nous n’avons pas bénéficié de notre meilleur état physique. J’espère que ce sera différent au retour. »

À quelques heures du match, Tony François réitérait sa confiance dans le groupe. « Nous nous sommes bien entraînés, même si les joueurs sont fatigués. Notre objectif est de progresser dans la compétition », a déclaré le coach nordiste au journal zimbabwéen Herald.