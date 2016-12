COUPS MORTELS INFLIGÉS À SA BELLE-FILLE : La Sud-Africaine Magdalena Vosloo échappe à une charge de meurtre

Marie Magdalena Vosloo, une Sud-Africaine de 39 ans, qui s’était retrouvée sous les feux de l’actualité pour l’agression mortelle de sa belle-fille de 17 ans, Mundolene Vosloo, à l’hôtel Riu, au Morne le 5 octobre dernier, sera poursuivi en Cour intermédiaire sous une charge réduite, soit celle de coups et blessures causant la mort sans intention de la donner. Une charge provisoire de meurtre avait initialement été retenue contre elle. C’est à la suite de l’enquête policière que le Parquet a décidé de réduire la charge provisoire de celle-ci, lors de sa dernière comparution en cour de Bambous. La Sud-Africaine reste en détention en attendant que son procès soit institué.

Marie Magdalena Vosloo avait été arrêté le mercredi 5 octobre après que sa belle-fille, Mundolene Vosloo, a été retrouvée morte à l’hôtel Riu, au Morne.

L’adolescente de 17 ans était en vacances à Maurice avec sa famille recomposée depuis le mardi 9 octobre. Son père, Mike Vosloo, marié à Magdalena Vosloo depuis 10 ans, avait décidé d’emmener sa famille en vacances à Maurice sans se douter que l’animosité apparente entre sa fille et sa deuxième femme aurait pu mener à un tel drame.

Dans l’après-midi du mercredi 10 octobre, une dispute devait éclater entre Magdalena Vosloo et la victime dans leur chambre d’hôtel. La dispute avait comme toile de fond le fait que la jeune fille ne voulait pas se soumettre aux ordres de sa belle-mère et avait en amont refusé d’aller chercher des serviettes. L’adolescente avait alors été violemment battue au visage par Magdalena Vosloo, sous les yeux de ses jeunes frères de 14 ans et 11 ans. Mundolene Vosloo s’était écroulée sur le sol dans le couloir de la chambre d’hôtel. Elle a été transportée d’urgence au Treatment Room de l’établissement, où un médecin, le Dr Mohaber, n’a pu que constater son décès.

À la suite de ce drame, Magdalena Vosloo avait été longuement interrogée par la brigade criminelle de Rivière-Noire. Elle leur a déclaré avoir giflé l’adolescente sans intention de la tuer. Après son interrogatoire, elle a passé la nuit en cellule du poste de police de Sodnac pour sa comparution en Cour de Bambous le lendemain, où une charge provisoire de meurtre avait été logée contre elle. En cour de Bambous, le magistrat avait ordonné qu’elle soit examinée par un médecin avant sa prochaine comparution.

Décès des suites d’une hémorragie cérébrale

Un des frères de la victime, bénéficiant de l’encadrement de membres de la Child Development Unit (CDU), avait été entendu dans le cadre de cette enquête. Il avait confirmé dans sa déposition que sa belle-mère assénait des coups d’une extrême violence au visage de sa sœur. Il avait ajouté par la suite que le soir fatidique sa belle-mère avait infligé plusieurs coups aux visages de sa sœur.

Selon l’autopsie pratiquée par le Dr Sudesh Kumar Gungadin, Chief Police Medical Officer, et le Dr Chamane, Police Medical Officer, jeudi 11 octobre, la victime, Mundolene Vosloo, a succombé à une hémorragie cérébrale, soit une irruption massive de sang dans les membranes entourant le système nerveux central. Son corps avait été conservé à la morgue de l’hôpital Jawaharlal Nehru, à Rose-Belle, avant d’être rapatrié en Afrique du Sud.

Un exercice de reconstitution des faits avait été effectué le 18 octobre. Magdalena Vosloo devait mener les enquêteurs à la piscine de l’hôtel, le lieu où il y avait eu une première altercation entre la victime et elle. Il en ressort que Magdalena Vosloo avait lancé le contenu de son verre au visage de la victime, car elle n’appréciait pas que la victime et son père soient aussi proches. Magdalena Vosloo devait expliquer aux enquêteurs qu’elle s’était ensuite rendue au premier étage, dans leur chambre d’hôtel, où le père de l’adolescente l’aurait rejointe. Elle a déclaré aux enquêteurs que ce dernier l’aurait giflée car il ne supportait plus sa jalousie envers l’adolescente et qu’il s’en était ensuite allé.

Quelques minutes plus tard, a expliqué Magdalena Vosloo, Mundolene Vosloo l’aurait suivie jusqu’au rez-de-chaussée, où elle l’aurait agrippée par le bras. Magdalena Vosloo a expliqué que c’est à ce moment-là qu’elle a infligé un coup au visage de l’adolescente.

Magdalena Vosloo se retrouve en détention en attendant son procès. La cour ne lui a pas accordé de liberté conditionnelle. La raison principale étant qu’elle n’a pas d’adresse fixe.