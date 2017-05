COUR—ABUS SEXUEL SUR MINEUR: Le cofondateur du Foyer Namasté reconnu coupable

Steeve Savrimootoo, 35 ans, cofondateur du foyer Namasté, a été reconnu coupable hier par la magistrate Razia Jannoo-Jaunboccus sous une charge de « causing a child to be sexually abused by him ». Il avait été dénoncé par un ancien pensionnaire du foyer, qui avait 10 ans au moment des faits, en 2009. Il devra retourner à nouveau en cour le 25 mai pour la plaidoirie de la défense avant la sentence.

Ce cas d’abus sexuel au Foyer Namasté, connu comme l’Association d’hébergement pour les personnes inadaptées, avait suscité de vives réactions dans diverses sphères sociales ainsi qu’au niveau politique. C’est une lettre anonyme envoyée au ministère de l’Égalité des genres, du Développement de l’enfant et du Bien-être familial en juin 2012 qui avait mis le feu aux poudres. Dans la lettre, mention avait été faite du nom d’un résident du foyer, sous la responsabilité de la Child Development Unit (CDU), qui serait susceptible de faire des révélations à ce sujet.

La victime, un handicapé physique, avait alors soutenu avoir été victime d’abus sexuel en 2009 par le cofondateur du foyer, Steeve Savrimootoo. Ce dernier avait été arrêté après qu’une déposition formelle de « causing child to be sexually abused » avait été consignée contre lui. La suspension de la licence “Place of safety” du foyer par le ministère devait s’ensuivre. La victime avait été hébergée dans un autre foyer après ces événements.

Le 29 avril 2014, le Directeur des poursuites publiques (DPP) loge une charge formelle de « causing a child to be sexually abused » contre Steeve Savrimootoo. Le mineur est entendu à huis clos lors du procès. Si Steeve Savrimootoo a réfuté l’accusation portée contre lui, dans le jugement rendu hier, la magistrate Razia Jannoo-Jaunboccus a statué que la poursuite a pu prouver sa culpabilité dans cette affaire. Steeve Savrimootoo devra retourner en cour le jeudi 25 mai pour les plaidoiries de la défense avant d’être fixé sur son sort.

DOMMAGES DE RS 225 M: L’État cherche à avoir des précisions de Navin Ramgoolam

La plainte logée par Navin Ramgoolam, réclamant des dommages moraux de Rs 225 M conjointement à l’État, au commissaire de police et à l’ACP Heman Jangi, a été appelée jeudi devant la Master and Registrar de la Cour suprême, Shameem Hamuth-Laulloo. Les défendeurs ont obtenu un renvoi pour soumettre leur demand of particulars. Ils devront par la suite loger leur défense. L’affaire sera appelée de nouveau le 20 juin.

Navin Ramgoolam avait logé cette plainte en Cour suprême le 4 février, avant que n’expire le délai de deux ans imposé par la loi pour les poursuites instituées contre les fonctionnaires accusés de manquements dans l’exercice de leurs fonctions. Dans sa plainte, l’ancien Premier ministre revient sur l’épisode de son arrestation par le CCID, survenue le 6 février 2015 suite à la perquisition de son domicile, à Riverwalk, et à la saisie de ses coffres-forts. Navin Ramgoolam évoque également les séries d’arrestations qui se sont succédé après celle du 6 février et estime que cette situation lui a porté « d’énormes préjudices ». Il évoque une « démarche politique » visant à « nuire à sa réputation » et à le « détruire politiquement ». Navin Ramgoolam réclame aussi des dommages pour les neuf affaires logées contre lui et qui ont été rayées.

Rappelons par ailleurs que Navin Ramgoolam a logé une autre plainte en Cour suprême contestant les perquisitions faites à son domicile, à Riverwalk, en février 2015. Dans sa plainte, il s’attaque à l’État, au commissaire de police, à trois officiers du CCID – les sergents Ramdoo et Seebaruth ainsi que le constable Veder –, et à trois magistrats de district, Shavina Jugnauth-Chuttur, Kadampanavasini Sockalingum-Juwaheer et Shefali Gannoo.

Dans sa motion logée en avril en Cour suprême, contestant les perquisitions à son domicile lors de son arrestation, Navin Ramgoolam demande aussi que tous les biens saisis chez lui, y compris les Rs 220 millions, lui soient restitués. Il réclame par ailleurs une roupie symbolique aux défendeurs pour les dommages et le préjudice subis.

COUR D'APPEL—POSSESSION DE 2 660 GRAINES DE CANNABIS: Trois ans de prison maintenus pour Caroonen Valadoo

Les juges Ah Foon Chui Yew Cheong et Gaytree Jugessur-Manna ont, dans un jugement rendu en Cour d'appel, maintenu la peine de 3 ans de prison infligée à Caroonen Valadoo, arrêté le 27 juin 2012 après une fouille à son domicile et où 2 660 graines de cannabis, d'une valeur marchande estimée à Rs 266 000, avaient été saisies. L'appelant avait soutenu que la peine était « sévère et excessive » et que la magistrate de la cour de première instance avait failli en estimant que les graines saisies seraient « cultivées » sans preuves concrètes.

« C'est uniquement en se montrant sévère et non en se montrant clément envers des délinquants comme l'appelant que le combat contre la drogue pourra être remporté un jour », a conclu un “double bench” de la Cour d'appel, composé des juges Ah Foon Chui Yew Cheong et Gaytree Jugessur-Manna, dans un jugement rendu mercredi dernier, rappelant les conséquences désastreuses de la prolifération de la drogue à Maurice. C'est dans l'appel interjeté par Caroonen Valadoo pour sa condamnation pour possession de drogue que les juges en ont fait état.

L'appelant avait été arrêté le 27 juin 2012 par des officiers de l'ADSU, qui avaient découvert 28,32 g de graines de cannabis dissimulées dans un récipient en plastique, lui-même dans un sac en plastique. La drogue avait été découverte dans une armoire de la chambre à coucher de l'appelant.

Ce dernier avait pour sa part soutenu, lors de procès en Cour intermédiaire, qu'il avait « ramassé le sac » en plastique contenant la drogue dans un champ de cannes la veille, et qu'il avait l'intention de s'en débarrasser. Il avait toutefois été condamné par la Cour intermédiaire à purger 3 ans de prison pour son délit. Il avait interjeté appel, soutenant que la sentence était « sévère et excessive » et que la cour n'avait pu prouver qu'il utiliserait la drogue retrouvée en sa possession en vue de la cultiver.

Les juges ont cependant estimé que la magistrate de la cour de première instance avait « analysé en profondeur » toutes les preuves et avait expliqué en détail ses conclusions, prenant en considération les témoignages des officiers de police et la quantité de drogue saisie. Les juges devaient aussi trouver que la sentence imposée était conforme avec la politique de la Cour intermédiaire concernant les délits liés à la drogue. Raison pour laquelle la plainte de Caroonen Valadoo a été rejetée.