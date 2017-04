COUR—ACCIDENT CAUSANT MORT D'HOMME: Le chauffeur exonéré de tout blâme

Un accident survenu le 11 avril 2008 à La Vigie Road, Eau-Coulée, avait causé la mort d'un motocycliste. Le chauffeur du véhicule incriminé était poursuivi en Cour intermédiaire sous une charge de conduite imprudente résultant en un homicide involontaire. Il a plaidé non coupable et était représenté par Me Steeven Obeegadoo.

Le chauffeur avait soutenu dans ses dépositions à la police qu'il roulait en direction du rond-point de Wooton à une vitesse de 85 km/h sur la voie rapide. Le motocycliste, qui se trouvait devant lui, avait alors « soudainement changé de trajectoire » pour se retrouver sur la même voie que lui. Lorsque le motocycliste a réalisé que le véhicule le heurterait, il a perdu le contrôle de sa motocyclette et s'est retrouvé sur le sol. Le chauffeur a expliqué avoir freiné pour éviter l'impact et avait fini sa course contre une rambarde. Selon le chauffeur, il n'avait pas heurté le motocycliste, qui s'était blessé en tombant violemment au sol. La victime avait été conduite d'urgence à l'hôpital avant de rendre l'âme deux mois plus tard en raison d'un « shock following cranio-cerebral injuries ».

La poursuite avait de son côté soutenu que la vitesse à laquelle le chauffeur roulait et les dommages encourus par son véhicule démontraient qu'il avait fait preuve de conduite imprudente. Toutefois, la magistrate Razia Jannoo-Jaunbocus, dans l'énoncé de son jugement, a trouvé que, selon les circonstances de l'accident, il n'a pu être prouvé que le chauffeur était responsable de l'accident. Elle a rappelé qu'il se trouvait sur une voie rapide et qu'il devait rouler à une certaine allure, ajoutant qu'il conduisait à « une vitesse raisonnable ». La magistrate a aussi trouvé que, selon les dommages encourus par les véhicules, il était plus probable que le motocycliste ait perdu le contrôle de son engin en évitant l'impact. Elle a au final conclu que la collision entre les deux véhicules n'a pu être prouvée et a ainsi abandonné l'accusation portée contre le chauffeur.

COUPS ET BLESSURES: Un pharmacien blanchi

La magistrate Sophie Chui, siégeant en cour de Rose-Hill, a rayé une accusation portée contre un pharmacien et un de ses employés, accusés d'avoir infligé des coups à un homme après une altercation. Le plaignant avait indiqué dans sa déposition à la police que, dans la journée du 27 décembre 2013, il était au volant de sa voiture et se dirigeait vers la rue Mgr Leen, à Beau-Bassin, lorsque le pharmacien lui a obstrué le passage de manière à l'empêcher d'avancer. Il avait alors décidé de faire demi-tour, mais le pharmacien aurait donné un coup de pied à son véhicule. Le plaignant est alors sorti de sa voiture pour obtenir des explications. Selon lui, le pharmacien lui aurait alors assené un coup de poing au visage. L'employé du pharmacien aurait également agressé le plaignant.

Avant de rendre son verdict, la magistrate a noté que les trois hommes n'étaient pas en bons termes. De plus, le formulaire 58 du plaignant avait été présenté en cour alors que ce dernier avait indiqué qu'il n'était pas allé à l'hôpital. Le plaignant avait également, en plusieurs occasions, changé de version concernant les endroits du corps où il aurait été frappé. De ce fait, la magistrate a décidé de rayer les accusations portées contre les deux hommes.

CONDUITE IMPRUDENTE: Un chef d'accusation rejeté en raison de « sérieuses irrégularités »

Une automobiliste faisait l'objet d'une accusation de conduite imprudente en cour de Rivière-du-Rempart. Il lui était reproché d'être à l'origine des blessures encourues par deux piétons lors d'un accident qui se serait produit le 11 août 2016 à Haute-Rive, Roches-Noires. L'automobiliste avait plaidé non coupable des faits reprochés.

Lors du procès, la magistrate Uroossa Rawat Neerooa avait fait part de « sérieuses irrégularités » concernant le chef d'accusation présenté en cour. Elle a relevé que l'accusation logée en cour n'a pas été validée par la signature d'un magistrat, indiquant ainsi qu'elle ne peut procéder avec cette affaire. La magistrate devait faire référence à l'affaire D. Hoonooman v The Queen (1976) SCJ 77, dans laquelle il a été conclu notamment que les procédures en cour ne sont pas recevables en l'absence d'une accusation ou d'une plainte dûment signée par un magistrat. « In the absence of a duly sworn charge or complaint witnessed by the signature of the Magistrate, upon the form of information as provided in Schedule II to the Intermediate and District Court (Criminal Jurisdiction) Ordinance, Cap 174 the proceedings in Court were tainted with nullity. » La magistrate a ainsi rejeté le chef d'accusation porté contre l'accusée.