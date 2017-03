COUR— ACHAT DE MATÉRIAUX: Cimix Construction Ltd sommée de s'acquitter de ses dettes

Le juge Gérard Angoh, dans un jugement rendu hier, a sommé la compagnie Cimix Construction Ltd de s'acquitter de ses dettes de Rs 263 688, qu'elle avait accumulées auprès de l'Eastern Stone Crushers Ltd et concernant l'achat de matériaux de construction. Eastern Stone Crushers Ltd avait fait servir une sommation notifiée le 21 mai 2016 à la compagnie Cimix Construction Ltd pour qu'elle lui rembourse ses dettes. Cimix Construction Ltd avait logé une action en cour, demandant que cette sommation soit rejetée. Le juge Gérard Angoh devait toutefois donner gain de cause à Eastern Stone Crushers Ltd.

Cimix Construction Ltd réclamait le rejet de la sommation notifiée qui lui avait été servie par Eastern Stone Crushers Ltd, soutenant qu'elle n'avait aucune dette auprès de cette compagnie. Cimix Construction Ltd avait toutefois admis avoir acheté des matériaux avec ladite compagnie et que les sommes réclamées étaient restées impayées car elle n'avait pas reçu les matériaux réclamés. L'avocat de la compagnie endettée avait soutenu que Eastern Stone Crushers Ltd n'avait pas présenté de documents pour prouver ses dires. De plus, l'avocat de la compagnie avait soutenu qu'il y avait un désaccord entre les deux compagnies sur les réclamations du défendeur.

Le défendeur avait répliqué pour sa part que la compagnie endettée avait fait part d'un désaccord comme excuse pour ne pas s'acquitter de ses dettes. Le juge Gérard Angoh devait trancher en faveur d'Eastern Stone Crushers Ltd, soulignant que Cimix Construction avait avoué avoir des dettes auprès de la compagnie pour l'achat de matériaux. Le juge l'a ainsi sommée de s'acquitter de Rs 263 688 auprès de la compagnie de construction au plus tard en août 2017. Au cas contraire, la compagnie sera habilitée à demander sa mise en liquidation. « The applicant has failed to satisfy the Court that there is a substantial dispute whether the debt is owed and since the applicant has itself conceded being indebted to the respondent for some claims except for two of them, Court agrees with learned counsel for the respondent that this is a case where the applicant has agreed with the respondent’s claim », indique le juge dans son arrêt.

COUR-Violences conjugales: Le mari reconnu coupable d'agression

La magistrate Bhamini Prayag-Rajcoomar, siégeant en Cour intermédiaire, a rendu un verdict de culpabilité envers un homme accusé d'avoir agressé sa femme en pleine rue près du poste de police d'Eau-Coulée dans la journée du 27 juin 2016. Suite à une dispute, le mari aurait en effet assené un coup à l'épaule de sa femme après l'avoir insultée. Cette dernière a soutenu qu'elle était en froid avec son mari et que ce jour-là, il s'était montré particulièrement agressif envers elle.

La femme avait rapporté le cas à la police le même jour. Lors du procès, elle avait indiqué qu'il n'y avait pas de témoin oculaire car la route était déserte au moment de l'agression. L'accusé a pour sa part réfuté les allégations portées contre lui, soutenant que son épouse avait un autre homme dans sa vie et qu'ils n'étaient pas en bons termes. Selon lui, le jour des faits allégués, sa femme l'avait menacé car il avait refusé de lui donner de l'argent.

Dans son jugement, la magistrate devait prendre note qu'aucun formulaire 58 n'a été présentée. Toutefois, se fiant aux preuves présentées en cour, la magistrate a jugé crédible la version de la victime, d'autant que le mari s'était montré évasif lors de son interrogatoire en cour. Par conséquent, la magistrate a conclu que la poursuite a pu prouver la culpabilité du mari.