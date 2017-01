COUR—AFFAIRE “BAL KOULER”: Un mois au DPP pour éplucher le dossier

L’ancien ministre de l’Environnement et député de la circonscription No 9 (Flacq-Bon Accueil) Raj Dayal fait l’objet d’une accusation provisoire de « bribery by public official » en cour de district de Port-Louis dans le cadre d’allégations de pots-de-vin pour l’achat de “50 bal kouler” en échange d’un permis EIA pour un projet de Morcellement, à Gros-Cailloux. L’avis du Directeur des poursuites publiques pour loger une charge formelle ou pas est toujours attendu. Lors de l’appel de l’affaire hier devant la magistrate Adila Hamuth, le représentant du DPP a demandé un mois supplémentaire pour étudier le dossier, l’ayant reçu le 9 janvier de l’ICAC.

Raj Dayal avait été arrêté le 6 avril dernier après avoir été interrogé “under warning” à l’ICAC à la suite d’une déposition de l’homme d’affaires Patrick Soobhany, dans laquelle ce dernier allègue que l’ex-ministre de l’Environnement a sollicité un pot-de-vin de sa part pour l’achat de “50 bal kouler” pour les célébrations de la fête Holi en échange d’une EIA licence pour un projet de morcellement de 294 lots sur une superficie de 35 arpents, à Gros-Cailloux. Une bande sonore, faisant état de cet « arrangement » entre l’homme d’affaires et Raj Dayal à son bureau, le 22 mars, avait été remise à l’ICAC. La bande sonore a été considérée irrecevable en cour par la défense étant donné qu’elle a été enregistrée sans le consentement et la connaissance de l’ex-ministre.

Pour l’heure, la décision du DPP d’aller de l’avant avec cette affaire est attendue. Lors de la séance d’hier, l’avocat de l’ICAC, Me Preesha Bissoonauthsingh, a informé la cour que le dossier relatif à cette affaire a été retransmis au bureau du DPP, cela après la demande de ce dernier d’enquêter de manière plus approfondie sur cette affaire. Me Medaven Armoogum, représentant du DPP, a confirmé cette déclaration, ajoutant que le dossier a été reçu le lundi 9 janvier. Il a demandé un mois supplémentaire pour que le DPP puisse étudier le dossier. « Matters are being considered at the level of the DPP and some time will be needed with regards to this issue », a-t-il soutenu. Me Jacques Panglose, GOSK, un des avocats de l’ancien ministre, a fait savoir que si le DPP ne vient pas donner sa position dans un mois, une requête pour la radiation des charges provisoires sera considérée. L’affaire sera de nouveau appelée le 6 février pour que le DPP donne sa position.