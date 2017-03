COUR—AFFAIRE BOSKALIS: L'audition des témoins locaux suspendue

Le procès intenté à Siddick Chady, ex-Chairman de la Mauritius Ports Authority (MPA), et à Prakash Maunthrooa, ancien directeur général de la MPA, pour pots-de-vin dans l'affaire Boskalis a été marqué ce matin par des points de droit soulevés par les avocats de la défense, contestant le fait que la poursuite ait décidé d'appeler des témoins locaux, à savoir des policiers, alors qu'aucune décision n'a été prise concernant l'éventuel retour du témoin néerlandais Antonius De Goede, dont l'audition n'a pas encore été complétée. Me Rashid Ahmine a soutenu que le bureau du DPP est en liaison avec la cour de Rotterdam, « qui devrait donner sa décision la semaine prochaine » sur le renouvellement de son accord avec la justice mauricienne pour reprendre les auditions.

« The court cannot be kept in limbo », a déclaré la magistrate Wendy Rangan concernant le retard de la poursuite à prendre position sur le renouvellement de l'assistance légale mutuelle entre la justice mauricienne et celle du Pays-Bas afin que le témoignage via visioconférence du témoin néerlandais De Goede puisse reprendre. Cela après que les avocats de Siddick Chady et Prakash Maunthrooa aient contesté le fait que des policiers, impliqués dans l'enquête sur cette affaire, ont été assignés à comparaître comme témoins alors que l'avenir est « incertain » concernant la reprise de l'audition du Néerlandais De Goede. Me Said Toorbuth, avocat de Siddick Chady, a déclaré que la poursuite ne peut « mettre en suspens » le témoignage de Goede et continuer ce procès avec d'autres témoins, « selon les dispositions de la loi à Maurice ».

Me Antoine Domingue, qui représente Prakash Maunthrooa, a quant à lui mis l'accent sur le fait qu'il reste des questions non résolues quant à une nouvelle collaboration de la cour de Rotterdam, rappelant que la poursuite a eu au moins de 14 semaines pour s'enquérir de la situation et « éclairer la cour concernant le sort de l'audition du témoin De Goede », ajoutant que « le temps est venu pour que la poursuite nous informe sur ce que la cour de Rotterdam décidera de faire ». La poursuite, représentée par Me Rashid Ahmine, a rétorqué que le bureau du DPP attend une réponse de Rotterdam, qui devrait leur parvenir « d'ici la semaine prochaine ». Me Ahmine devait indiquer que la meilleure option serait d'attendre la réponse de Rotterdam, ce qui n'a pas convaincu la magistrate Rangan : « The court was waiting for a stand today. The court cannot be kept in limbo. » Et d’insinuer que la poursuite avait amplement le temps de se décider. Me Ahmine a ainsi demandé du temps pour répondre aux points de droit logés par les avocats de la défense dans l'après-midi et pour que la cour se décide par la suite quant à savoir si le procès des témoins locaux peut ou non débuter en l'absence de la position de Rotterdam.

Pour rappel, Prakash Maunthrooa, actuellement Senior Advisor au Prime Minister’s Office, est accusé de complicité dans cette affaire. Il lui est reproché d’avoir organisé une rencontre entre Siddick Chady et un représentant de la firme hollandaise, Pieter Boer, pour l'obtention d'un contrat par la compagnie, entre le 1er août 2006 et le 12 avril 2007, pour le dragage du canal anglais dans le port. Il est représenté par Mes Siddharta Hawoldar, Antoine Domingue, Nadeem Aullybocus, Yash Bhadain et Angie Faugoo.

Siddick Chady est quant à lui accusé d’avoir perçu des pots-de-vin à hauteur de Rs 3 M de la firme hollandaise Boskalis International B.V. après que celle-ci a obtenu le contrat en 2006. Il est représenté par Me Saïd Toorbuth et la poursuite, elle, par Mes Rashid Ahmine, Jean-Michel Ah Sen et Rishi Hardowar.