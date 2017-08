COUR - AFFAIRE SUNKAI : Bhimla Ramloll devra rembourser Rs 8 M à 72 victimes

Pour sa nouvelle comparution en Cour civile intermédiaire hier, Bhimla Ramloll a été sommée d’indemniser 72 victimes de son système de Ponzi. Le montant total de l’indemnisation se chiffre cette fois-ci à Rs 8 143 500. Une centaine de cas devaient être traités hier mais en raison de l’absence de certaines victimes, la magistrate Seetohul-Toolsee a ajourné l’affaire au 22 août.

Dans un premier temps, Bhimla Ramloll a eu à rembourser plus de Rs 3,5 M à 34 de ses anciens clients. Au total, 144 ex-clients avaient porté plaine devant la Cour civile pour réclamer le remboursement de leur argent. Certains d’entre eux avaient investi des sommes de plus de Rs 300 000. Bhimla Ramloll a pris l’engagement en cour de payer les victimes. Des 110 clients attendus hier, 72 étaient présents en personne. Le montant du remboursement est de Rs 8 143 500 cette fois-ci. Les autres victimes devront être présentes en cour le 22 août.

Dans leur plainte, elles expliquent qu’elles avaient investi de l’argent dans l’espoir de faire fructifier leur investissement. Mais elles devaient par la suite réaliser qu’elles s’étaient fait berner par la directrice de Sunkai. Elles expliquent qu’au début, elles ne s’étaient doutées « de rien du tout » car Bhimla Ramloll leur avait présenté ce projet d’investissement de façon « très professionnelle », d’autant que leur contrat portait le sceau d’un avoué. C’est lorsque l’affaire a éclaté, en 2012, qu’elles ont pris connaissance des faits. Elles déplorent par ailleurs que bien qu’il y ait eu plusieurs arrestations, les autorités n’aient pris « aucune initiative » pour leur rembourser leur argent, d’où leur démarche de loger une plainte au civil.

Cette affaire avait éclaté en 2012. Bhimla Ramloll avait été arrêtée en 2013 et deux accusations de blanchiment d’argent avaient été logées contre elle. La fraude commise était estimée à Rs 768 millions.