COUR - AGRESSION DE DEUX HOMMES EN 2012 : La sœur de Polocco souhaite plaider non-coupable

Steeve Patrick Prinslet Serret, plus connu sous le sobriquet Polocco, fait face à un procès en Cour intermédiaire dans lequel cinq accusations ont été retenues contre lui, dont notamment pour agression préméditée et pour avoir saccagé des véhicules, à Ste-Croix, en 2012. Sa sœur se retrouve à ses côtés sur le banc des accusés, accusée de complicité et pour avoir endommagé un véhicule et les fenêtres d’une maison.

Polocco, qui purge actuellement sept ans de prison pour complicité de meurtre dans l’affaire Denis Fine, est poursuivi pour avoir agressé deux hommes à cité Briqueterie, Ste-Croix, le 2 décembre 2012, avec la complicité de sa sœur Marie Cynthia Christelle Françoise. La jeune femme de 33 ans répond de deux accusations, soit pour avoir endommagé une voiture et les vitres d’une maison. Lors du procès hier, les dépositions de la sœur de Polocco ont été lues en cour. Par la suite, l’accusée a décidé de changer de plea, souhaitant plaider non-coupable des charges retenues contre elle. Les débats sur cette requête formulée par l’homme de loi Me Vinesh Boodhoo auront lieu le 6 octobre.

Polocco est accusé d’avoir, le 2 décembre 2012, agressé un certain Claude Lindsay Eroolen et sous la deuxième charge d’avoir endommagé sa voiture. Polocco est aussi poursuivi pour avoir agressé un autre homme ce jour-là, un certain Jean Paul Désiré Prayag, et d’avoir brisé des vitres de sa maison. Il lui est aussi reproché d’avoir endommagé la motocyclette de Jean Paul Désiré Prayag.

C’est Me Neelkanth Dulloo qui assure la défense de Polocco. Me Vinesh Boodhoo défend quant à lui les intérêts de Marie Cynthia Christelle Françoise.