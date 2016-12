COUR : Un automobiliste coupable d’outrage à un agent de police

Un automobiliste était poursuivi en Cour intermédiaire pour avoir insulté, menacé et percuté volontairement un policier avec son véhicule, alors que ce dernier faisait la régulation du trafic à la jonction des rues Labourdonnais et la Poudrière. Le magistrat Azam Neerooa, dans l’énoncé de son jugement, a statué que la poursuite a pu établir que l’automobiliste avait usé de mots déplacés et a délibérément tenté d’agresser un policier en fonction.

Selon les faits allégués, l’automobiliste s’était emporté contre le policier lorsqu’il a vu que celui-ci notait sa plaque d’immatriculation. Il lui avait proféré des insultes à cet effet. Il avait plaidé non-coupable lors de son procès, niant avoir eu quelconque altercation avec l’agent. Toutefois, dans ses dépositions à la police, l’automobiliste avait admis que le constable lui avait reproché son mauvais tempérament et lui avait demandé de se calmer. Le magistrat devait ainsi conclure que le comportement de l’accusé ce jour-là confirmait qu’il était agressif envers le constable. En cour, confronté à l’incident, l’accusé s’était montré évasif. « He therefore cannot be believed when he denied having committed an outrage against witness No. 3 (NdlR : le constable de police) […] It is furthermore undisputed that he committed the outrage against witness No. 3 deliberately and knew fully well that the latter was a police officer, hence an agent of civil authority », a indiqué le magistrat dans son jugement.

Le magistrat l’a aussi reconnu coupable d’agression, l’accusé ayant percuté l’agent de police qui a été projeté sur le sol. L’accusé lui avait lancé « atann mo pou touy twa ». Le magistrat a ainsi statué que la poursuite approuve, sans le moindre doute, que l’automobiliste a délibérément tenté d’agresser le constable. L’automobiliste a ainsi été reconnu coupable sous les deux accusations portées contre lui.