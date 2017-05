COUR—AYANT FAIT FI DES ORDRES DU COMMANDANT: Amende de Rs 10 000 à deux passagers d’Air Mauritius

Deux hommes ont écopé d’une amende de Rs 10 000 chacun pour avoir « refuse to follow a lawful instruction given on behalf of the aircraft commander ». Ils étaient poursuivis en Cour intermédiaire pour violation des articles 5A (1), (c), (4), (5) et 7A de la Civil Aviation (Hijacking and Other offences) Act. Les deux accusés, l’un employé dans une agence de voyages résidant Curepipe et l’autre « graphic designer » de profession et domicilié à Cité Vallijee, avaient plaidé coupables de la charge portée contre eux.

L’incident s’était produit le 5 janvier à bord d’un appareil qui avait décollé de Perth, en Australie, pour rejoindre l’aéroport de Plaisance. Lors de ce vol d’Air Mauritius, l’employé de l’agence de voyages n’avait pas apprécié qu’un « senior flight purser » le rappelle à l’ordre et l’avait alors insulté. Le « graphic designer » devait lui aussi défier les autorités en refusant d’obéir aux consignes du « senior flight purser ».

Lors de leur procès, les deux hommes ont présenté leurs excuses et ont assuré qu’ils ne récidiveront pas. Dans l’énoncé de son jugement, la magistrate Niroshini Ramsoondar a pris en compte l’âge des deux accusés, concluant qu’ils « auraient dû se comporter correctement vu leur âge ». Pour ce type d’infraction, la loi prévoit une peine maximale de 2 ans de prison et une amende de Rs 50 000 maximum. Toutefois, la magistrate leur a infligé une amende de Rs 10 000 à chacun.

COUR SUPRÊME: Sentence maintenue pour vol à la mairie de Port-Louis

Un habitant de Port-Louis était poursuivi en Cour intermédiaire pour avoir emporté 50 barres de fer à la mairie de Port-Louis. Répondant d’une charge de « knowingly receiving property obtained unlawfully », il était poursuivi aux côtés de deux autres personnes. Lors du procès, l’un d’eux était décédé alors que l’autre avait été acquitté. Le magistrat avait trouvé le Port-louisien coupable et la cour lui avait imposé une « conditional discharge » et, faute de bonne conduite, il allait écoper de deux mois de prison. Il avait fait appel de la condamnation et de la sentence, arguant que la poursuite n’avait pu établir que ces barres de fer étaient pour la municipalité de Port-Louis et qu’il y avait eu un vol. Les juges Bobby Madhub et Abdurafeek Hamuth, siégeant en appel, ont trouvé que le magistrat de la cour inférieure s’était basé sur plusieurs preuves pour déterminer qu’il y avait effectivement eu un vol à la mairie de Port-Louis. L’appelant travaillait alors comme foreman. Le magistrat avait trouvé qu’il n’était pas concerné avec la livraison des barres de fer pour les travaux, mais en avait quand même pris possession. Les juges ont rejeté son appel statuant que « there was abundant evidence before her from which the learned Magistrate inferred, as she was entitled to do, that (a) there had been a fraudulent abstraction of 50 iron bars to the prejudice of the Municipal Council of Port-Louis, and (b) that the appellant had knowingly received property, in circumstance where sherightly inferred that he had knowledge of their tainted origin ».

COUR SUPRÊME—VENTE À LA BARRE: Siddick Chady et ses proches déboutés

Siddick Chady et ses proches avaient déposé une plainte en Cour suprême pour contester une décision ordonnant la vente à la barre de leur propriété. Cette action logée il y a plusieurs années était dirigée contre Bank One. La famille Chady demandait à la cour d’émettre un ordre pour geler les procédures en attendant le « main case ». Or, l’avocat de Bank One devait soulever un point faisant ressortir que cette demande n’avait plus sa raison d’être car le procès avait été rayé en cour depuis 2016. L’homme de loi de la famille Chady avait, lui, argué que cette affaire devrait se poursuivre car les plaignants ont l’intention de loger un autre procès en cour. Après avoir écouté les deux parties, les juges Abdurafeek Hamuth et Bobby Madhub ont donné gain de cause à Bank One. « We find that (a) the present appeal has no raison d’être, and (b) the presently styled « appellants » cannot be considered as prejudiced parties in the present appeal against the decision of the Honourable Master and Registrar in the incidental application, which in any event was not against them, but against the three parties presently styled as third parties, who were the petitioners », écrit le jugement.

COUR INTERMÉDIAIRE—PRÉCISIONS SUR LA CHARGE LOGÉE: Débats sur la motion de l’ex-avocat Prakash Boolell

L’ancien avocat Prakash Boolell, trouvé coupable dans une affaire d’escroquerie et radié du barreau en 2007, fait de nouveau face à un procès pour escroquerie devant la Cour intermédiaire. À l’appel de l’affaire devant les magistrats Niroshini Ramsoondur et Raj Seebaluck lors de la dernière audience, Prakash Boolell avait voulu avoir plus de détails au sujet de l’accusation retenue contre lui. Il veut en outre savoir ce qui était faux dans le document versé dans le dossier à charge. La poursuite, représentée par Me Denis Mootoo, avait objecté à cette demande, indiquant que l’acte d’accusation est suffisamment explicite. Les débats sur cette motion auront lieu demain. Pour ce procès devant la Cour intermédiaire, il est reproché à Prakash Boolell d’avoir, le 23 avril 2012, produit une fausse ébauche portant l’entête de la Cour suprême à un de ses clients, lui faisant croire que la SBM allait lui verser Rs 12,7 M. Le client en question avait alors remis la somme de Rs 130 000 à Prakash Boolell pour les frais d’enregistrement de la cour. Dans un premier temps, l’ancien homme de loi avait logé une motion pour demander la radiation des charges, évoquant une enquête « remplie d’irrégularités ». Prakash Boolell avait demandé que le directeur des poursuites publiques vienne en personne donner des explications en cour sur la façon dont l’enquête a été menée. Sa motion avait été rejetée. Rappelons par ailleurs que la demande de Prakash Boolell d’être réintégré au barreau a été rejetée par le Full Bench de la Cour suprême, composé des juges Ah Foon Chui Yew Choeng, Asraf Caunhye et Prithviraj Fekna.