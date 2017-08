COUR—BLANCHIMENT D’ARGENT: Curly Chowrimootoo face à une nouvelle accusation

Le trafiquant Curly Chowrimootoo, qui purge actuellement 22 ans de prison pour possession d’héroïne, est poursuivi en Cour intermédiaire sous une accusation de blanchiment d’argent aux côtés de Bibi Hapsa Khoyratty. Il lui est reproché d’avoir utilisé des prête-noms pour faire transférer des sommes d’argent, qui proviendraient du trafic de drogue, à l’étranger. Le magistrat Vijay Appadoo prononcera le verdict le 9 août.

Curly Chowrimootoo, un des maillons d’un réseau de trafic de drogue à Résidence Kennedy et dont les membres de la famille sont aussi impliqués, a comparu en Cour intermédiaire pour le procès qui lui est intenté pour blanchiment d’argent. Il est accusé d’avoir, le 15 octobre 2010, utilisé un prête-nom pour transférer la somme de Rs 46 200 sur le compte d’un dénommé Swaleh Ahmed, en Tanzanie. Selon la police, cet argent proviendrait du trafic de drogue. Curly Chowrimootoo a plaidé coupable de l’accusation.

La coaccusée, Bibi Hapsa Khoyratty, répond quant à elle de deux accusations de blanchiment d’argent. Elle est accusée d’avoir, sous la première charge, transféré le 20 octobre 2010 la somme de Rs 45 513 sur le compte de Harry Ngala Sakina, au Kenya, utilisant comme prête-nom Rasoolbee Korimboccus, un habitant de Port-Louis. Sous la deuxième charge, elle est accusée d’avoir le 21 octobre 2010 fait le transfert de Rs 44 850 à Victor Opiyo Oduor, au Kenya, utilisant le nom d’un habitant de Terre-Rouge. Selon la police, l’argent a servi à financer une importation d’héroïne.

Lors du procès, Me Asha Egan-Ramano, Senior Acting Assistant DPP, a rappelé que ces délits sont listés sous la Dangerous Drug Act et que les sanctions pénales prévues par la loi sont une peine de prison allant jusqu’à 20 ans et une amende n’excédant pas Rs 100 000. Les accusés ont quant à eux présenté leurs excuses à la cour et ont imploré le magistrat de faire preuve d’indulgence. Ce dernier prononcera le verdict le 9 août.

Curly Chowrimootoo et Bibi Hapsa Khoyratty sont défendus respectivement par Me Tisha Shamloll et Me Sanjeev Teeluckdharry.