COUR—BLANCHIMENT D’ARGENT: L’Imam Moussa Beeharry fixé sur son procès le 20 juin

L’Imam Moossa Beeharry, qui fait partie des dix accusés poursuivis en Cour intermédiaire pour blanchiment d’argent dans des affaires de drogue, conteste la tenue de son procès en Cour intermédiaire. Ayant déjà écopé de cinq ans de prison pour blanchiment d’argent, il soutient avoir déjà purgé sa peine et s’est acquitté d’une amende de Rs 400 000 pour un délit similaire. Il réfute ainsi les 21 accusations portées contre lui en Cour intermédiaire. Le représentant de l’ICAC a demandé du temps pour donner sa décision. La magistrate Renuka Dabee a renvoyé l’affaire au 20 juin.

L’Imam Moussa Beeharry répond de 21 chefs d’accusation en Cour intermédiaire. L’ICAC lui reproche, entre autres, d’avoir effectué des transferts d’argent entre mars 2009 et octobre 2011 à des étrangers, dont le ressortissant ougandais James Kanamwanjee, condamné à la prison à vie par la juge Saheeda Peeroo, le 4 décembre 1997, pour trafic de drogue. Il lui est aussi reproché d’avoir été en possession d’un montant total de Rs 720 000 qui proviendrait de la drogue. Jean Wesley Marthe, Monique Jacqueline Marthe et Jean Jimmy Alexis, également inquiétés dans cette affaire, ont eux aussi comparu en Cour intermédiaire hier sous des accusations de blanchiment d’argent.

Rudolf Derek Jean Jacques, alias Gro Derek, lui, est poursuivi dans un procès séparé aux côtés de Dharamdeo Balkissur, Bruno Wesley Casimir, Roukesh Hemraj et Jean Fabrice Danilo François dans ce procès intenté par l’ICAC. Gro Derek répond de 13 chefs d’accusation.

ALLÉGATIONS D'ATTOUCHEMENTS: Le SP Badal interrogé au CCID

Le surintendant (SP) Badal, autrefois affecté à la Divisional Supporting Unit (DSU) de Piton, est interrogé par les hommes de l'ACP Devanand Reekoye du Central Criminal Investigation Department (CCID) depuis ce matin dans le sillage des allégations d'attouchements portées contre lui par une femme de 27 ans. Le haut gradé, qui a été muté à la Special Mobile Force depuis cet incident, nie les accusations portées contre lui.

Selon nos renseignements, le SP Badal avance qu'un de ses subordonnés était en sa compagnie quand il a rencontré la jeune femme. Ce matin, il a commencé à fournir des détails sur le déroulement de cette perquisition à Poudre D'Or Hamlet le 3 mai.

Dans une déposition consignée à la police, la victime a avancé qu'elle avait porté plainte contre son voisin à la suite d'un conflit entre eux. Le jour de l'incident, elle revenait chez elle quand elle a aperçu des policiers chez son voisin. Parmi, se trouvait le surintendant Badal, qui en le voyant, a commencé à entamer une conversation avec elle. Le haut gradé l'aurait assuré qu'il allait prendre en main ce dossier. Puis, le SP aurait demandé à la jeune femme d'entrer chez elle, où il aurait examiné les blessures qu'elle portait au corps. Selon la victime, le haut gradé aurait profité de la situation pour commettre des attouchements sur elle. Le policier lui aurait même proposé de sortir avec elle. Se disant choquée, elle s'est confiée à un proche avant de porter plainte.

Le Police Headquarters a donné des instructions pour que le CCID soit chargé de cette enquête. C'est après le déroulement de l'interrogatoire du SP Badal que la police décidera de la marche à suivre. L'avis du bureau du Directeur des Poursuites publiques (DPP) sera recherché dans cette affaire.

FLACQ: Arrêtée pour avoir exposé son bébé pour mendier

M. S. Augustin, 26 ans, une habitante de la cité National Housing Development Corporation (NHDC) de Poste-de-Flacq, a été arrêtée hier après-midi par la brigade des Mineurs. Cela fait suite à la déposition consignée le même jour par un habitant de Flacq, selon lequel elle exposait son enfant de trois mois et demi, qu’elle tenait sur son bras sur le parking d’un supermarché à Flacq pour mendier.

Une somme de Rs 50 en possession de la jeune mère a été saisie. Une charge provisoire de « idle and disorderly person » a été logée contre elle après qu’elle eut été longuement interrogée par les enquêteurs.

Selon une source policière, des habitants de la région de Flacq auraient dénoncé tout récemment trois hommes et trois femmes, qui en complicité avec une jeune mère, auraient vendu des denrées alimentaires, du lait, des céréales et des couches donnés par des volontaires, pour acheter de la drogue.

Une enquête a été ouverte pour les retracer.

BAMBOUS: Zone d’ombre autour de la mort d’une ado

La police de Bambous a ouvert une enquête après le décès d’une ado de 16 ans, hier soir. Cette habitante de la rue Boundary était admise à l’hôpital Victoria, à Candos, depuis le 23 avril, date à laquelle elle a accouché par césarienne. Lors de son admission, le personnel soignant avait constaté que cette adolescente portait des traces de blessures au pied. C’est son concubin, un certain Steeve P., 21 ans, qui l’avait emmenée à l’hôpital ce jour-là. L’adolescente était dans un état de somnolence quand un médecin l’avait auscultée.

Soupçonnant un cas de maltraitance, la police avait été alertée. Cependant, aucune déposition n’a été enregistrée auprès de Lorna avant sa mort, son état de santé ne le lui permettant pas. Une autopsie sera pratiquée dans la journée pour connaître les circonstances de son décès. La police de Bambous compte de son côté interroger Steeve P. Ce dernier n’avait donné aucune explication en emmenant l’adolescente à l’hôpital. Entre-temps, les policiers ont questionné ses proches et voisins pour savoir la nature de la relation du couple. La police traite ce cas comme une affaire de coups et blessures.