COUR - BLANCHIMENT D'ARGENT ALLÉGUÉ : Reprise du procès de la « Reine de Plaine-Verte »

Naserah Bibi Vavra, 36 ans, aussi connue comme la « Reine de Plaine-Verte », fait l'objet d'un procès en Cour intermédiaire pour blanchiment d’argent. Elle est poursuivie sous dix accusations sous les articles 3 (1) (b), 6 et 8 de la Financial Intelligence and Anti-Money Laundering Act 2002 (FIAMLA). Sous le premier chef d’accusation, l’ICAC reproche à Naserah Bibi Vavra d’avoir acheté une Mercedes-Benz C200 L coupée Saloon suite à un emprunt auprès d’ABC Finance and Leasing Ltd, obtenu grâce à l’utilisation d’un faux document. Elle est aussi accusée d’avoir effectué deux dépôts de Rs 200 000, trois autres de Rs 100 000 et des dépôts de Rs 32 000 et Rs 50 000 à la banque Baroda en 2006. La police suspecte que ces sommes proviennent du trafic de drogue. Les délits allégués auraient été commis entre janvier et octobre 2006.

La « Reine de Plaine-Verte » était soupçonnée de tremper dans le trafic de drogue quand son mari, Siddick Islam, alias Ti Ner, avait été condamné à 30 ans de prison pour trafic de drogue en 2006. Naserah Bibi Vavra a fait l’objet d’une enquête de l’ICAC compte tenu de son mode de vie alors qu’elle n’a aucun emploi rémunérateur. Le 27 septembre 2012, l’ICAC avait obtenu la saisie de son compte bancaire à la MCB, sa Mercedes-Benz et un terrain à Sainte-Croix, d’une superficie de 612 mètres carrés. Le procès devrait être pris sur le fond lundi.

DOMMAGES POUR DIFFAMATION

L'action de Sobrinho contre XLD appelée en Cour suprême

L'homme d'affaires Angolais Alvaro Sobrinho avait logé une plainte en Cour suprême en juillet, réclamant des dommages de Rs 100 M à Xavier-Luc Duval, leader de l'opposition, pour diffamation. Il reproche au leader du PMSD d'avoir fait de fausses allégations contre lui en public, l'ayant dépeint comme une personne « malhonnête » et « un escroc international ».

Le milliardaire angolais poursuit le leader de l'opposition pour ses interventions contre sa personne auprès des médias, se disant diffamé par ces propos en public, notamment lors d'une conférence de presse le 6 juin 2017. Alvaro Sobrinho relate que lors de cette conférence de presse, Xavier-Luc Duval a fait de « fausses et inexactes déclarations » contre lui. Il a aussi fait état d'une interview de Xavier-Luc Duval, disponible sur YouTube, où il aurait encore « fait des allégations mal intentionnées », le qualifiant de « gangster international ayant utilisé Maurice pour légitimiser de l'argent mal acquis ».

Dans sa plainte, rédigée par l'avoué Nutanesvara Ramasawmy, Alvaro Sobrinho réclame ainsi Rs 100 M de dommages à Xavier-Luc Duval. L'affaire sera appelée en Cour suprême le 14 septembre. Alvaro Sobrinho est représenté par Me Moorari Gujadhur.