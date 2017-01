COUR : Un chauffeur de van reconnu coupable d’homicide involontaire

Ce qui devait être une sortie de détente a tourné au drame, le 2 février 2010, lorsqu’un van avec sept passagers a terminé sa course dans un ravin, au Chassé Pavillon à Chamarel, faisant deux morts. Le chauffeur, Hurrylall Muckkoo, poursuivi sous une charge d’homicide involontaire, a été reconnu coupable des faits en Cour intermédiaire. Il connaîtra sa sentence dans les jours qui viennent.

Le chauffeur de van a plaidé non coupable lors du procès. L’accident s’est produit le 2 février 2010 au Chassé Pavillon à Chamarel. Le van que conduisait Hurrylall Muckkoo était garé sur une pente, avec les sept passagers à bord. À un moment, le van a reculé, a dévalé la pente pour finir dans un ravin. L’inspecteur Jeewon, qui était présent sur le lieu de l’accident ce jour-là, avait indiqué en cour qu’après l’impact, un des passagers était inconscient dans le van et portait de multiples blessures alors qu’un autre, inconscient lui aussi, avait atterri dans des buissons. Un hélicoptère de la police et la Fire Brigade avaient été mandés sur les lieux. Un médecin, venu examiner les deux blessés graves, n’a pu que constater leur décès. Un alcotest avait été pratiqué sur le chauffeur, qui s’est révélé négatif.

Un Forensic Scientist, appelé à la barre des témoins lors du procès, a présenté son rapport, dans lequel il a conclu que le véhicule a dévalé la pente à cause de l’angle de celle-ci et de la surcharge du véhicule. Hurrylall Muckkoo avait soutenu à la police après son interpellation qu’un ami, qui se trouve être une des victimes, lui avait demandé d’être son chauffeur pour une sortie avec des étrangers au chassé Pavillon à Chamarel. Il a expliqué qu’il devait monter une pente pour arriver au portail du Chassé. Une fois arrivé, il a garé le van et est sorti pour ouvrir le portail. C’est à ce moment-là qu’il a entendu des passagers crier et a assisté impuissant à l’impact.

Dans son jugement, la magistrate Razia Jannoo-Jaunbocus a statué que le chauffeur n’a pas pris toutes les précautions nécessaires, faisant montre d’imprudence en transportant deux fois plus de passagers que le nombre requis selon les règlements avec ce type de van. Le chauffeur, dit-elle, aurait dû demander aux passagers de sortir du van quand le véhicule était sur cette pente. De ce fait, la magistrate a rendu un verdict de culpabilité contre lui. « The court finds proven that the accused has departed from the standard of a reasonable and prudent driver », a-t-elle conclu dans son jugement.