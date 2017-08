COUR—CONVOCATION DE VIJAYA SUMPUTH: La Cour suprême maintient la décision de l’EOT

Vijaya Sumputh, l'ex-directrice du Trust Fund for Specialised Medical Care, avait logé une motion en Cour suprême visant à faire renverser l’ordre de l’Equal Opportunities Tribunal (EOT) de la convoquer comme co-défendeur dans le cadre de sa nomination au centre cardiaque de Pamplemousses. motion à laquelle avait objecté l'Equal Opportunity Commission et l'Equal Opportunities Tribunal. Dans un jugement interlocutoire rendu par un “Double Bench” de la Cour suprême, composé du Senior Puisne Judge Eddy Balancy et du juge Benjamin Marie-Joseph, ces derniers ont rejeté sa motion, statuant que, d'après sa requête, « the applicant is inviting us in the present application to carry out a judicial review of the impugned order ».

L'EOT avait émis un ordre le 20 janvier 2016 qui stipulait que Vijaya Sumputh devra être convoquée comme co-défendeur dans l'affaire sur sa nomination au Cardiac Centre. Lors de la séance du 20 janvier devant l'EOT, dans l’affaire opposant l’Equal Opportunities Commission au Trust Fund for Specialised Medical Care, son président, Vishwamitra Ramjee, et le ministre de la Santé, Anil Gayan, Vijaya Sumputh ne s’était pas présentée devant ce tribunal, faisant valoir, à travers son représentant légal, Sanjana Sumputh, qu’elle sollicitera la Cour suprême. Elle avait alors logé une motion, soutenant que l'ordre de l'EOT de la convoquer était « arbitraire et illégal », en sus de porter atteinte à ses droits constitutionnels. L’EOT et l’EOC avaient objecté à cette motion, étant d’avis que cette demande pour renverser la décision de l’EOT de la convoquer ressemblait à une “Judicial Review”, alors que l’EOT n’avait pas encore pris de décision finale dans cette affaire, ajoutant que la procédure à cet effet n’avait pas été suivie.

Selon Vijaya Sumputh, l'ordre de l'EOT de la convoquer và à l'encontre de l'article 38(6)(b) de l'Equal Opportunities Act 2008, car elle n'était pas impliquée dans une enquête menée par le Trust Fund For Specialised Medical Care. Son homme de loi, Me Ponambalum, avait expliqué, par voie d'affidavit, avoir logé une motion vu l'urgence de la situation, et cela en vertu du deuxième règlement des Supreme Court Rules, 2000.

Dans un jugement interlocutoire rendu ce 4 août, le SPJ Eddy Balancy et le juge Benjamin Marie-Joseph ont tranché en faveur de l'EOT. « We note that it is clear from the averments in the affidavit of the applicant and her prayers that she is in fact challenging the validity of the impugned order for

being wrong, arbitrary, unlawful, against the rules of natural justice and in breach of her constitutional rights. It would seem, therefore, that the applicant is inviting us in the present application to carry out a judicial review of the impugned order. »

Le 30 mars 2017, Vijaya Sumputh avait démissionné en tant qu’Executive Director du Trust Fund for Specialised Medical Care (Cardiac Centre) après la polémique sur le salaire de Rs 323 200 qu'elle percevait. Connue pour être proche du ministre du Tourisme Anil Gayan, Vijaya Sumputh avait décidé de se mettre à l'écart en décidant de prendre un congé politique et en attendant les conclusions de l'enquête sur les salaires et allocations qu'elle a perçus en tant que directrice du centre cardiaque.

AFFAIRE BAL KOULER—ABUS DE PROCÉDURES: La motion de Raj Dayal débattue

L’ancien ministre de l’Environnement et député de la circonscription No 9 (Flacq/Bon-Accueil), Raj Dayal, sera de retour en Cour intermédiaire ce mercredi dans le cadre du procès qui lui est intenté pour “bribery by public official” sous l’article 4 (1) (a) (2) de la Prevention of Corruption Act (POCA). Précédemment, Me Gavin Glover, SC, avocat de Raj Dayal, avait logé une motion pour qu'une déposition de son client au CCID lui soit communiquée. Les débats sur cette motion devraient avoir lieu lors de la séance prochaine. Par ailleurs, la défense débattra aussi de la motion de « trial by the press » contre Raj Dayal. Rappelons qu'il est reproché à ce dernier d’avoir sollicité un pot-de-vin de Rs 1 million de l’homme d’affaires Patrick Soobhany le 26 mars à son bureau, à Port-Louis, pour l’achat de 50 “bal kouler” pour les célébrations de la fête Holi en échange d’un permis EIA pour un projet de morcellement à Gros-Cailloux. Une bande sonore, faisant état de cet « arrangement » entre l’homme d’affaires et Raj Dayal à son bureau, avait été remise à l’ICAC. Raj Dayal a plaidé non coupable.

AFFAIRE SUNKAI: Nouvelle manche pour les 110 autres clients

Quelque 144 ex-clients de Sunkai avaient porté plainte devant la cour civile pour obtenir le remboursement de leur argent. Certains d'entre eux avaient investi des sommes de plus de Rs 300 000. Le 6 juillet, Bhimla Ramloll, directrice de Sunkai, avait pris l'engagement en cour de payer cette première tranche. Les 110 autres anciens clients devront être de retour en Cour intermédiaire ce mercredi pour connaître la marche à suivre.

Dans leur plainte, ils expliquent avoir investi de l'argent dans l'espoir d'en récolter plus. Ils devaient par la suite réaliser qu'ils s'étaient laissés berner par la directrice de Sunkai. Au début, soutiennent les clients, ils ne s'étaient doutés de rien car Bhimla Ramloll leur avait présenté ce projet d'investissement de façon « très professionnelle ». Leur contrat portait aussi le sceau d'un avoué. C'est quand l'affaire a éclaté, en 2012, qu'ils ont pris connaissance des faits. Ils déplorent par ailleurs que bien qu'il y ait eu plusieurs arrestations, les autorités n'aient pris aucune initiative pour leur rembourser leur argent, d'où la plainte logée au civil. Rappelons que cette affaire avait éclaté en 2012. Bhimla Ramloll avait été arrêtée en 2013 et deux accusations de blanchiment d'argent avaient été logées contre elle. La fraude commise était estimée à Rs 768 millions. Plusieurs autres personnes avaient été arrêtées dans le cadre de cette affaire.

ESCROQUERIE ALLÉGUÉE: Face-à-face entre Prakash Boolell et la présumée victime

L’ancien avocat Prakash Boolell, radié du barreau en 2007, est accusé d'escroquerie devant la Cour intermédiaire. Il est soupçonné d'avoir fabriqué, le 23 avril 2012, un faux document portant l'entête de la Cour suprême pour un de ses clients, lui faisant croire que la SBM allait lui verser Rs 12,7 M. Le client lui aurait remis la somme de Rs 130 000 pour les frais d'enregistrement de la cour.

C'est un certain Moojmil Dookhy, un retraité de 70 ans, qui avait porté plainte contre l'ex-avocat. La présumée victime avait remis ladite somme à Prakash Boolell, croyant que la somme servirait à régler les frais pour une action légale en réclamation devant la Cour suprême. Lors du procès, le sexagénaire, appelé à la barre, avait confirmé avoir remis Rs 130 000 à Prakash Boolell. Il a soutenu que l'ex-avocat « lui a fait croire » qu'il s'occuperait de son affaire en cour, mais que rien n'avait été fait, et ce alors qu'il lui avait déjà remis l'argent. Dans la séance du 10 août, c'est Prakash Boolell lui-même qui procédera au contre-interrogatoire de la présumée victime.

BRC—DROGUE: Un cuisinier de la prison de Melrose obtient la liberté conditionnelle

Kumarsingh Bedassur, un cuisinier de la prison de Melrose, avait été arrêté en décembre 2016 avec 40 g d’héroïne ainsi qu’une certaine quantité de cannabis et de drogue de synthèse, drogues qui étaient dissimulées dans deux chargeurs de téléphone qui se trouvaient dans son pantalon. La valeur marchande de la drogue saisie était de Rs 749 000. L'ADSU avait également saisi une somme de Rs 39 150. Ce sont des gardes-chiourmes qui ont fait cette découverte lors d’une fouille. Les charges provisoires de “possession of heroin for the purpose of distribution”, “possession of cannabis and synthetic drugs for the purpose of distribution” et “illegal possession of mobile chargers” ont été retenues.

Âgé d'une trentaine d'années, cet habitant de Flacq avait nié toute implication dans les affaires de drogue. Il avait affirmé aux enquêteurs ne rien savoir du contenu des chargeurs. Le 3 janvier dernier, une première demande pour obtenir la liberté conditionnelle avait été refusée devant la Bail and Remand Court. Bien que la police ait une fois de plus objecté à cette nouvelle demande, le magistrat, lui, a accédé à sa motion. La cour a pris en considération que l'accusé a un casier judiciaire vierge et que la cour peut imposer certaines conditions pour pouvoir assurer un “monitoring”.

Kumarsingh Bedassur est défendu par Me Rama Valayden. Il devra fournir une caution de Rs 50 000 et signer une reconnaissance de dettes de Rs 750 000. L'accusé devra se présenter au poste de police de sa localité tous les jours entre 6h et 18h.