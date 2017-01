COUR DE CUREPIPE—AFFAIRE BAI: L’avis du DPP attendu le 28 février

Les deux filles du Chairman Emeritus de l’ex-BAI, Dawood Rawat, à savoir Laina Rawat et Adeela Rawat, ainsi que l’époux de cette dernière, Claudio Alejandro Feistritzer, ont comparu en cour de Curepipe ce matin dans le cadre des accusations provisoires retenues contre eux dans le scandale BAI. Lors de l’appel de l’affaire ce matin, l’avocat de la poursuite, Me Medaven Armoogum, est venu indiquer que le dossier a été confié au Directeur des poursuites publiques le 30 décembre 2016 et que ce dernier aura besoin de temps pour donner son avis, vu la complexité de l’affaire. Me Gavin Glover, l’avocat de la famille Rawat, n’a pas objecté à cette requête, faisant toutefois état de nouvelles actions si aucune décision n’a été prise à cette date. Les membres de la famille Rawat devront comparaître à nouveau en cour le 28 février pour que la poursuite donne son avis sur les accusations portées contre eux après avoir étudié le dossier.

Laina Rawat fait l’objet de trois accusations provisoires en cour de Curepipe, soit de “fraudulent use of company property”, blanchiment d’argent pour le transfert à l’étranger d’un montant de plus de Rs 6 milliards et complot, pour avoir maquillé les comptes des compagnies du groupe BAI en vue de “mislead investors and avoid massive impairment of the investement held by BAI Co Ltd”. Claudio Alejandro Ferstritzer, l’époux d’Adeela Rawat, répond quant à lui de trois accusations provisoires, soit de “fraudulent use of company property”, “conspiracy” et “false statement”. Adeela Rawat, elle, répond d’accusations provisoires de “conspiracy”, “money laundering” et “fraudulent use of company”.

LUTTE ANTIDROGUE: Un trafiquant présumé piégé par un policier

La Division Nord de l’Anti Drug and Smuggling Unit a arrêté un tailleur de pierre de 42 ans hier matin. Peu avant 10 heures, sans savoir qu’il avait affaire à des policiers, il aurait tenté de leur vendre six doses d’héroïne contre la somme de Rs 1 200. Aussitôt appréhendé, il a été soumis à une fouille, au cours de laquelle une somme de Rs 17 025 a été découverte sur lui. Soupçonné de provenir de la vente de drogue, l’argent a été saisi par les enquêteurs. Juste après, les policiers se sont rendus au domicile du suspect, à Cité Lumière, Camp Carol, Grand-Baie, pour une perquisition. Lors de celle-ci, du papier aluminium, un rouleau de ruban adhésif noir et une paire de ciseaux, ayant servi à l’emballage de la drogue, ont été saisis. Le suspect a été placé en cellule au Line Barracks Detention Centre. Il a comparu en Cour aujourd’hui sous une charge provisoire de trafic de drogue.