COUR INTERMÉDIAIRE - BRAQUAGE À LA MCB EN 2005 : Le rapport du Probation Office attendu

L'ancien planton de la Mauritius Commercial Bank (MCB), Vinessen Subbaroyan, et le chauffeur Mithil Sotrooghan avaient été reconnus coupables dans le braquage de la MCB en 2005. Ils étaient poursuivis sous une charge de “aiding and abetting the authors of a crime” et de “recel”. Ils avaient plaidé coupable. La magistrate Ida Dookhy-Rambaran les a condamnés à deux ans de prison chacun. La cour avait cependant mis en suspens la sentence pour qu’un Probation Officer examine la possibilité qu’ils effectuent un Community Service Order. Ils seront de retour en cour vendredi pour prendre connaissance du rapport. Les deux accusés avaient plaidé coupable dès le début des procédures. Mithil Sootrooghan était accusé d'avoir véhiculé Jiawed Ruhumatally et Daniel Désiré Steeve Monvoisin, les braqueurs dans cette affaire. Le chauffeur était accusé d'avoir reçu la somme de Rs 3 M du butin. L'ex-planton de la MCB avait, lui, facilité l'accès des braqueurs à l'intérieur de la banque commerciale. Il avait intentionnellement laissé la porte de la chambre forte ouverte afin que ses complices, Jiawed Ruhumatally et Daniel Désiré Steeve Monvoisin, puissent y avoir accès.

AFFAIRE BOSKALIS

Le témoignage via visioconférence toujours pas fixé

Le procès intenté à l'ancien Chairman de la Mauritius Ports Authority (MPA) Siddick Chady et l'ex-directeur général de cette institution, Prakash Maunthrooa, accusés respectivement de corruption et d'entente délictueuse dans l'affaire Boskalis, sera appelé pour la forme mercredi prochain en Cour intermédiaire. La poursuite sera appelée à donner des indications sur la date à laquelle l'audition du témoin néerlandais Antonius De Goede pourra reprendre. Me Rishi Hurdowar, du bureau du DPP, avait fait comprendre être toujours en communication avec la cour de Rotterdam et avait demandé un délai d'un mois pour pouvoir donner une réponse. Me Siddartha Hawaldar, un des avocats de Prakash Maunthrooa, avait, lui, demandé à la cour de bien prendre en considération la déclaration du représentant du DPP, ajoutant qu'il faudra que ce dernier donne l'assurance qu'après ce délai, une solution sera trouvée concernant la reprise de l'audition du témoin néerlandais.

Siddick Chady et Prakash Maunthrooa sont poursuivis en Cour intermédiaire dans une affaire de pots-de-vin pour l'allocation d'un contrat à la firme Boskalis International pour le dragage du Canal Anglais dans le port en 2006. La cour de Rotterdam avait attribué une seule séance pour l'audition via visioconférence du témoin De Goede, Senior Enterprise Architect chez Boskalis. Son audition n'a toutefois pu être complétée et la magistrate a demandé que le DPP négocie avec Rotterdam pour trouver une autre date afin de poursuivre avec son audition.