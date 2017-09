COUR INTERMÉDIAIRE - E-MAIL GÊNANT À UN DIRECTEUR : Arrêt du procès contre un développeur de logiciels

La Cour intermédiaire a exonéré Gautam Bukhoree, un développeur de logiciels. L'accusé, âgé de 31 ans et résidant Curepipe, était accusé de violation de la loi sur les télécommunications, et plus précisément les articles 46 (h) (ii) et 47 de l'ICTA. Il était poursuivi pour avoir, le 26 juillet 2009, envoyé un courrier électronique causant un ennui à un directeur de l'entreprise dans lequel il travaille. La cour a accédé à la motion de « no case to answer » soulevée par la défense.

En fait, l'accusé a nié les faits. Dans sa version, le développeur de logiciels a soutenu que l'adresse de courrier électronique utilisée appartenait à l'un de ses amis, qui se trouvait alors en Australie. Le défendeur a ajouté cependant que le mot de passe de cette adresse e-mail était connu de plusieurs amis du collège. Cependant, il n'était pas en mesure d'expliquer comment le courrier en question était passé par son adresse Internet (IP). La police avait relevé 157 entrées effectuées via l'adresse électronique. La cour a conclu qu'un élément constitutif du délit n'avait pas été établi, notamment que le courrier en question avait porté préjudice à la victime présumée.

COUR DE RODRIGUES | Diffusion de fausses nouvelles

« Conditional discharge » pour le député Buisson Léopold

Le député Buisson Léopold, membre de l’Assemblée nationale et secrétaire de l’OPR, ainsi que rédacteur en chef du journal Rodrigues Autonome, organe de presse du parti, a été reconnu coupable par le tribunal de Rodrigues de diffusion de fausses nouvelles. Il a été condamné par la magistrate Padmanee Mauree à verser une caution de bonne conduite de Rs 50 000 et à deux ans de surveillance. Le député fera appel de sa sentence.

Le 22 mai 2015, il avait publié dans son journal un article sur un Français qui ne détenait pas de permis de résident. Ce dernier avait porté plainte pour diffamation. Si Buisson Léopold avait plaidé coupable dans un premier temps, il devait se rétracter par la suite, logeant une motion pour changer de plaidoyer. La cour n'avait cependant pas accédé à sa motion et l'affaire avait été entendue en juin dernier. En prononçant sa sentence, la magistrate avait rappelé les responsabilités du député envers le public en tant que membre de l'Assemblée nationale.