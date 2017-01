COUR INTERMÉDIAIRE—PROCÈS INTENTÉ À NEUF FONCTIONNAIRES: Le directeur de l'Island Secure Agency dit n'avoir favorisé personne

Le procès intenté à neuf hauts fonctionnaires, sept Rodriguais et deux Mauriciens, poursuivis sous une charge de “public official using office for gratification”, a été appelé cette semaine en Cour intermédiaire. Il est reproché à cinq femmes et quatre hommes d’avoir alloué un contrat de service de sécurité à une agence qui avait un « non-responsive bid ». Le directeur de l'Island Secure Agency, qui avait décroché le contrat, a été contre-interrogé par l'avocat de la défense, Me Yousouf Mohamed, SC. Giovanni Etienne a soutenu qu'il ne connaissait pas personnellement les neuf fonctionnaires et qu'en aucun cas il leur avait accordé un traitement préférentiel. Les plaidoiries ont été fixées au 6 février.

Le directeur de l'Island Secure Agency a déclaré en cour que les contrats avaient été renouvelés automatiquement après un an, car il n'y avait aucun problème avec les services prodigués. Rappelons que le représentant de la poursuite, Me Pritviraj Bissoonauthsingh, avait, à un stade du procès, informé la défense qu'elle n'a pas appelé ce témoin, qui figurait initialement sur sa liste, et que la défense ne pouvait pas non plus le contre-interroger. La poursuite avait justifié sa démarche par le fait que le témoignage du représentant de la compagnie n'était pas pertinent au procès. Me Mohamed avait objecté à cette démarche, arguant qu'afin d'assurer un procès équitable, la cour devait entendre le témoignage du directeur de la compagnie. La magistrate Niroshini Ramsoondar a, dans un ruling rendu en novembre dernier, retenu les arguments de la défense et accédé à la motion de Me Mohamed, SC. Les neuf fonctionnaires ont plaidé non coupable.

Rappelons qu’après plusieurs mois d’enquête au sujet de l’octroi par l’Assemblée régionale de Rodrigues en 2007, à l’époque où le Mouvement Rodriguais était au pouvoir, de deux contrats de gardiennage, l’Independent Commission against Corruption (ICAC) avait procédé en janvier de l’année dernière à neuf arrestations, tous des hauts fonctionnaires de l’administration, dont deux Mauriciens. Parmi eux se trouvent un ancien Island Chief Executive sous l’administration du MR, et aujourd’hui Head of Department dans une des commissions de l’Assemblée régionale, Joseph Ah-Leong Chang Siow. Figurent aussi le Head of Department à la Commission des Arts et de la Culture, le Mauricien Jacques Roger Rousseau; la Head of Department de la Commission de l’Éducation, Christelle GrandCourt, dont l’époux avait déjà assumé les fonctions de commissaire à l’Infrastructure; et Daniel Nima, membre du Departmental Tender Committee de la Commission de la Santé de Rodrigues. Les autres fonctionnaires poursuivis dans cette affaire sont Nathalie Roussety, Jean-Daniel Roussety, Rolanda Castelle, Marylaine Spévillle et Marie Noelette Spéville, qui occupent des fonctions de Finance Officer, Assistant Procurement and Supply Officer et Financial Operation Officer au sein de l’administration de l’ARR. Ils sont inculpés sous l’article 7 de la Prevention of Corruption Act, notamment pour “public official using his office for gratification”. Chacun d’eux avait eu à fournir une caution de Rs 15 000 et signer une reconnaissance de dettes de Rs 50 000 pour retrouver la liberté provisoire après leur comparution devant la Cour de Rodrigues.

En 2007, une société gérée par un dénommé Giovanni Etienne, proche du Mouvement Rodriguais, s’était vue octroyer deux contrats de gardiennage alors que les procédures d’appels d’offres n’avaient pas été scrupuleusement suivies à la lettre. Dans cette affaire, le principal contentieux, selon l’ICAC, est que les offres soumises étaient « non-responsive » et auraient dû être éliminées, car la société ne détenait pas les permis nécessaires pour les opérations relatives.