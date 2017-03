COUR INTERMÉDIAIRE : Quatre ans de prison pour l'agression mortelle d’un présumé pédophile

Andy Bryan Eddy Louise, un pêcheur de 25 ans habitant La Gaulette, a écopé de quatre ans de prison hier en Cour intermédiaire pour l’agression mortelle d’Isnoo Dajee, âgé de 68 ans, en 2009. Le jeune homme avait expliqué à la police avoir roué de coups le sexagénaire car il l’avait surpris en train d’abuser sexuellement de son neveu de quatre ans.

La magistrate Meenakshi Gayan-Jaulimsing a prononcé son verdict hier dans le cadre du procès intenté à Andy Bryan Eddy Louise pour coups et blessures causant la mort sans intention de la donner. Ce pêcheur de La Gaulette avait été inculpé pour avoir, le 10 mars 2009, agressé mortellement Isnoop Dajee, un sexagénaire qui habitait Baie-du-Cap. Andy Bryan Eddy Louise avait 18 ans au moment des faits. Le jour du drame, il devait aller pêcher avec un cousin. Mais lorsqu’il s’était rendu au domicile de ce proche à La Gaulette, il a surpris un sexagénaire, Isnoo Dajee, en train d’abuser de son neveu, qui avait alors 4 ans. Emporté par la colère, Andy Bryan Eddy Louise avait roué de coups Isnoo Dajee jusqu’à ce que ce dernier perde connaissance. Le sexagénaire avait alors été conduit à l’hôpital Victoria par des policiers, mais les médecins n’avaient pu que constater son décès. Selon le rapport d’autopsie du Dr Satish Boolell, ex-chef du département médico-légal, la victime est morte des suites d’une fracture du crâne. Il portait aussi plusieurs fractures aux côtes et avait une lacération de la rate.

Andy Bryan Eddy Louise, qui est père de deux enfants, avait présenté ses excuses en cour, soutenant avoir agi sous l’effet de la colère. La magistrate a souligné le fait que l’accusé avait agi de la sorte après avoir surpris le sexagénaire, mais devait ajouter qu’elle ne pouvait ignorer le fait qu’il y avait eu mort d’homme lors d’une agression d’une extrême violence. Prenant note que Andy Bryan Eddy Louise avait plaidé coupable lors de son procès et qu’il avait un casier judiciaire vierge avant de commettre l’irréparable, la magistrate lui a tout de même infligé une peine de prison de quatre ans. Elle a ordonné à ce que les 266 jours qu’il a passés en détention soient déduits de sa sentence.