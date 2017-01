COUR - DE LA NOURRITURE VENDUE AVEC UN CAFARD MORT : Une compagnie coupable de non-respect des normes sanitaires

Une compagnie, gérante d'un restaurant à Curepipe, a été reconnue coupable en cour de Curepipe d'avoir enfreint les normes sanitaires, et ce sous deux accusations, soit d'avoir vendu de la nourriture contenant une matière étrangère et de ne s'être pas assurée que ses locaux soient pourvus d'écrans contre les insectes. Un cafard mort avait été retrouvé dans de la nourriture vendue dans le restaurant.

C'est suite à une plainte reçue au bureau sanitaire de Curepipe le 8 janvier 2015 qu'un inspecteur de la Santé a rencontré le plaignant, qui lui a présenté de la nourriture, sous emballage, qu'il avait prise pour emporter, et où se trouvait un cafard mort. L'inspecteur a ensuite effectué une visite des lieux, où il devait trouver la cuisine du restaurant infestée de moustiques, car ne disposant pas d'écran anti-insectes. La compagnie avait reçu deux amendes pour ces infractions aux normes sanitaires. Lors de son témoignage en cour de Curepipe, l'inspecteur de la Santé avait ajouté que la nourriture qui se trouvait dans la cuisine n'était pas recouverte et pas à l'abri des insectes.

Le plaignant, pour sa part, avait indiqué en cour avoir acheté des mines frites au restaurant, rue Jardin, à Curepipe, qu'il l'avait fait emballer pour emporter. Et c'est en ouvrant son “take-away” qu'il devait trouver l'insecte. Un représentant de la compagnie incriminée, appelé à témoigner, a cependant nié les accusations, soutenant que la nourriture qui était vendue était « bien emballée » et que le restaurant n'avait jamais reçu de plaintes dans le passé. Le représentant devait toutefois admettre que l'écran anti-insectes avait été retiré pour le nettoyage des locaux.

La magistrate Bhamini Prayag-Rajcoomar, qui a présidé ce procès, a estimé que les preuves présentées en cour étaient « accablantes » et prouvaient sans conteste que la nourriture qui contenait l'insecte provenait bien du restaurant. La magistrate a ainsi reconnu la compagnie coupable des deux accusations portées contre elle.

COUR | Incident lors d'un match de foot

Une accusation de coups et blessures aggravés rayée

Un individu s'est vu accorder le bénéfice du doute en cour de Pamplemousses. Il lui était reproché d'avoir infligé des coups à un homme, lui causant de graves blessure, et ce lors d'un match de foot. Il répondait d'une accusation de “wilfully and unlawfully inflicted wounds and blows which caused sickness from personal labour for more than 20 days”. Il avait plaidé non-coupable de l'accusation portée contre lui.

Les faits se sont produits le 13 janvier 2012 sur un terrain de football de Pamplemousses. Lors d'une altercation, les deux hommes en sont venus aux mains et l'accusé a infligé un coup à l'épaule de la victime. L'accusé, pour sa part, devait nier l'avoir agressé, soutenant que la victime s'est blessée en tombant lors du match. La victime a, lui, soutenu que son agresseur lui avait infligé un coup à l'épaule. Lors du procès, un témoin de la scène avait déclaré que l'accusé avait donné un coup de pied en direction de l'épaule de la victime. La magistrate Uroossa Rawat-Neerooa, dans l'énoncé de son jugement, a estimé que la version du témoin à charge n'était pas cohérente et s'est interrogée sur la position de la poursuite, qui n'a pas appelé d'autres témoins pouvant corroborer les dires de la victime, rappelant que l'incident s'était produit lors d'un match et qu'il y aurait dû y avoir d'autres personnes sur le terrain. En vue de l'unique version de la victime ainsi que celle de l'accusé, la magistrate n'a eu d'autre choix que d'accorder à ce dernier le bénéfice du doute, n'ayant pas suffisamment d'éléments prouvant sa culpabilité.