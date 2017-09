COUR - NOYADE À BOIS-MARCHAND EN 2011 : Les parents de Selena Samoisy face à un procès pour négligence

Joseph Antonio Samoisy, alias Tico (48 ans), et son épouse Marie Samoisy (44 ans) font l'objet d'un procès en Cour intermédiaire dans le cadre de la noyade de leur fille, la petite Selena Samoisy, dont le corps avait été repêché dans une rivière à proximité de Bois-Marchand en juin 2011 alors qu'elle n'avait qu'un an et demi. Elle était issue d'une famille de neuf enfants. L'audition des témoins est prévue pour le 24 octobre.

Selon les faits, la fillette avait accompagné ses parents à la rivière pour la lessive dans la matinée du 27 juin 2011, le domicile des Samoisy étant dépourvu d'eau et d'électricité. Marie Samoisy avait raconté dans sa version à la police que le jour du drame, elle était accompagnée de ses deux filles, dont la petite Selena Samoisy, et que son mari les avait rejointes par la suite. Ce dernier, qui voulait faire une sieste, les avait alors quittées pour regagner le domicile familial. Marie était quant à elle rentrée chez elle vers midi, convaincue que sa fille Selena jouait chez des voisins.

Toutefois, ce n’était que tard dans l'après-midi que la mère, devant l'absence prolongée de sa fille, avait signalé sa disparition et sollicité l’assistance de la police pour des recherches. Celles-ci avaient alors mené à la découverte, le lendemain, du corps sans vie de la fillette dans l’eau boueuse de la rivière, à proximité du domicile de la famille Samoisy. Les parents avaient alors été appréhendés par la police après une enquête confiée à l’ASP Paraouty. Dans son rapport d’autopsie, le Dr Sudesh Kumar Gungadin a attribué la cause du décès de Selena Samoisy à une asphyxie due à la noyade.

Lors de leur première comparution en Cour intermédiaire, les parents ont tout deux plaidés non coupables d'une charge de “involuntary homicide by negligence”. L'audition des témoins était prévue hier mais en l'absence de l'un d'eux, le procès a été ajourné au 24 octobre. Les parents de Selena Samoisy sont défendus par Mes Drawnacharya Ortoo et Ashvin Luximon alors que la poursuite, elle, est représentée par Me Roshan Santokee.