COUR - PÉDOPHILIE ALLÉGUÉE : L’Allemand Klaus Neu fixé sur son sort le 23 janvier

Le procès intenté à l’ancien chargé de cours à l’université de Technologie de Maurice, le ressortissant allemand Klaus Neu, a pris fin et le verdict de la magistrate Renuka Dabee est attendu. Klaus Neu est accusé d’avoir eu des relations sexuelles avec une mineure de dix ans en 2005. La défense avait fait état d’une « unfair enquiry » et a soutenu qu’il y a « plusieurs anomalies » dans la déposition de la victime. L’Allemand avait quant à lui réfuté les allégations portées contre lui, dans une déclaration en cour, affirmant que tout ce qu’a dit la victime « était faux ».

Le Dr Klaus Neu a plaidé non-coupable des charges de relations sexuelles et abus sexuels sur mineure qui pèsent sur lui en Cour intermédiaire. Il connaîtra la décision de la magistrate Renuka Dabee lundi 23 janvier. Ce procès a été marqué par les déclarations à la barre de l’accusé, qui avait réfuté toutes les allégations portées contre lui, soutenant que tout ce qu’a dit la victime présumée n’est que « mensonges ». Cette dernière avait été appelée à donner sa version des faits à huis clos en Cour intermédiaire. L’accusé avait répondu à ses allégations, fait état de « certaines zones d’ombre » dans la manière dont l’enquête policière avait été menée et a insisté que la victime alléguée a fait des « allégations mensongères à son égard ».

La présumée victime, qui habitait à Cité Barkly chez sa mère, s’était présentée au poste de police de sa localité de son plein gré en 2008 pour dénoncer le ressortissant allemand. Elle avait déclaré aux autorités qu’elle avait eu des relations sexuelles avec le Dr Klaus Neu à trois reprises, une fois près d’une plage en 2005 et deux fois au domicile de l’accusé en 2008.

Le ressortissant allemand est défendu par Me Raouf Gulbul. Ce dernier avait précédemment fait état « d’anomalies » dans les dépositions de la victime mineure, qui démontrerait que « ces dépositions ont été manipulées ». Toutefois, dans un Ruling, la magistrate Renuka Dabee avait rejeté cette requête et maintenu le procès.

Une policière, désormais Senior Investigator à l’ICAC, et qui avait enregistré la version de la victime alléguée, avait été confrontée à ces « anomalies ». Auparavant, un expert en écriture du CCID, venu témoigner en cour, avait révélé que les signatures de l’enquêteur ainsi que du « witnessing officer » avaient été altérées, mais aussi que la date et l’heure où les dépositions avaient été données avaient été modifiées. La policière avait expliqué ses ratures du fait qu’elle avait eu à faire des corrections pendant qu’elle interrogeait la victime alléguée.