COUR DE PORT-LOUIS—MANIFESTATION ILLÉGALE: Quatorze marchands ambulants relaxés

Poursuivis sous une charge de “remaining in an unlawful assembly after warning”, le président de la Street Vendors Association et 13 marchands ambulants ont été acquittés jeudi par la magistrate Manjula Kumari Boojharut, de la Cour correctionnelle de Port-Louis. Hyder Ryman et les 13 marchands ambulants étaient accusés d’avoir participé à une manifestation illégale le 21 septembre 2012 sur la place d’Armes, à Port-Louis. Ils avaient plaidé non coupable et étaient défendus par Mes Rama Valayden et Annop Goodary. Ils protestaient contre l’ordre de la Cour suprême leur interdisant d’opérer dans un rayon de 500 mètres autour du marché central. Les marchands ambulants étaient poursuivis sous la Public Gathering Act. Selon cette loi, aucune manifestation ne peut se tenir sans l’autorisation « de la police, de la mairie et des autorités compétentes ». La magistrate, en rendant son jugement, a fait ressortir que la manifestation n'était pas illégale car il n'y avait dans ce cas aucune obligation pour une demande d'autorisation du commissaire de police.

COUR SUPRÊME—POSSESSION DE MARCHANDISES CONTREFAITES: Amende de Rs 28 000 maintenue pour un « Beach Hawker »

Sandiev Sunya Naiku, Beach Hawker de son état, était poursuivi devant la Cour intermédiaire sous une charge de « unlawful possession without express authorization of the copyright owner ». Il avait été arrêté en possession de plusieurs marchandises contrefaites, dont des t-shirts des marques Ralph Lauren, Billabong, Hugo Boss et Diesel. Il avait été trouvé coupable et condamné à une amende totalisant Rs 28 000 pour les quatre charges qui lui étaient reprochées. Il avait cependant fait appel, remettant en question la représentation de ces différentes marques à Maurice en évoquant les dispositions de la Deposit of Powers of Attorney Act. Les juges ont fait ressortir que le Beach Hawker n'avait effectivement aucune autorisation pour revendre ces marques et que ces marchandises étaient contrefaites. « In the circumstances, the court was clearly entitled to conclude as it did, namely on the basis of the confession and undisputed evidence, that it was established that the appellant did not have (a) the required authorization from the copyright owners, and (b) the articles seized by the police were not genuine products », a conclu la Cour d'appel, rejetant ainsi sa demande.

ROCHE-BOIS—ABANDON D’ENFANT: Arrestation des parents de la fillette handicapée

Jessica Urani, 27 ans, mère de la petite fille de neuf ans handicapée et son époux, Michael Boodhoo, ont été arrêtés jeudi par la Criminal Investigation Division (nord). La première a comparu le même jour devant le tribunal de Port-Louis sous une accusation de « Child abandonment ». Quant au père, il a été arrêté pour vol.

La police d’Abercrombie a confié la fillette à la Child Development Unit. Elle a été ensuite admise à l’hôpital Jeetoo.

Rappelons qu’un appel anonyme d’une habitante de Roche-Bois a permis à la police d’Abercrombie de venir en aide lundi dernier à une fillette handicapée de neuf ans. Elle était assise seule sur les marches des escaliers d’un appartement où elle habite. La fille, qui fréquente une institution scolaire de la localité, a expliqué aux policiers qu’elle n’avait rien mangé depuis deux jours.

BEAU-BASSIN—VOL AVEC VIOLENCE: Deux suspects arrêtés

Bryan Ludovic Jacquette, 18 ans, habitant la route prison à Beau-Bassin et Steven Anasthasie, 28 ans, habitant Grand-Sable, soupçonnés d’avoir agressé dans la journée de jeudi un boutiquier de 87 ans à la rue Marcel Ducasse, Beau-Bassin, ont été arrêtés le même jour par la Criminal Investigation Division (CID) de Beau-Bassin sous la supervision du sergent Tulsee. Ils ont avoué avoir fait irruption chez le boutiquier, qu’ils ont ligoté sur une chaise avant de l’agresser au visage. Ils ont emporté plusieurs paquets de cigarettes et une somme de Rs 16 500 se trouvant dans la caisse. Le préjudice est estimé à Rs 21 700. Une partie du butin a été récupérée.

COUR—OPÉRANT SANS LICENCE: Un « faux » taximan reconnu coupable

La magistrate Sophie Chui, siégeant en cour de Rose-Hill, a rendu un verdict de culpabilité contre un habitant de Camp-Levieux qui opérait comme chauffeur de taxi sans détenir de permis d'opérer. L'accusé avait avoué dans ses dépositions à la police qu'il conduisait un taxi alors qu'il n'était pas détenteur d'une licence.

Ce quadragénaire avait été interpellé le 10 janvier 2014 alors qu'il conduisait son taxi à Camp-Levieux. Il avait plaidé non coupable lors de son procès. Son avocat avait fait part de plusieurs failles dans l'acte d'accusation, soutenant qu'il n'y a pas été précisé que l'accusé était au volant de son véhicule sur une voie publique. L'homme de loi avait ainsi réclamé que l'accusation retenue contre son client soit rayée. La magistrate Sophie Chui, tout en reconnaissant que l'acte d'accusation avait été mal rédigé, a toutefois soutenu que les éléments essentiels établissant le délit commis sont présents, statuant que l'acte d'accusation n'était pas défectueux en raison de certaines omissions. La magistrate a ainsi conclu que la poursuite avait réussi à établir que l'accusé conduisait un taxi alors qu'il ne détenait pas la licence appropriée et qu'il avait été interpellé sur une voie publique. Le « taximan » a de fait été reconnu coupable des faits reprochés.

COUR— SAISIE DE DVD PIRATÉS: Un vendeur acquitté faute de preuves

Un vendeur de magasin était poursuivi en cour de Rose-Hill pour possession illégale de clips musicaux ne comportant pas le sceau de la Mauritius Society of Authors (MASA) et d'avoir distribué des films non classifiés auprès du Film Classification Board. Poursuivi pour effraction à la Copyright Act et à la Film Act, il avait plaidé non coupable des accusations portées contre lui à son procès.

Le vendeur, qui travaille dans une boutique de Rose-Hill, avait été interpellé le 30 décembre 2010. À cette occasion, la police avait saisi 120 DVD comportant des films ainsi que 51 autres de clips musicaux, tous ne comportant aucun sceau. L'accusé devait toutefois nier avoir vendu des DVD piratés. Son homme de loi avait pour sa part soutenu que la poursuite n'avait pu prouver la culpabilité de son client car aucune preuve n'a été présentée pour soutenir que les DVD saisis n'étaient pas classifiés. La magistrate Sophie Chui, dans l'énoncé de son jugement, a rappelé que, selon les règlements en vigueur, les films classifiés par le Film Classification Board se voient attribuer un symbole, lequel doit se trouver sur le DVD. La magistrate a ainsi rappelé que, dans le présent cas, les policiers ayant enquêté sur cette affaire ont affirmé en cour n'avoir pas vérifié auprès des autorités concernées afin de confirmer que tous les films saisis n'étaient pas classifiés. De fait, elle a statué que la poursuite n'avait pu établir l'élément majeur du délit, rayant dès lors l'accusation portée contre le vendeur.