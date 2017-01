COUR - POURSUIVI POUR AVOIR AGRESSÉ SON FILS : La mère reconnue coupable

La cour de Rivière-du-Rempart a rendu un verdict de culpabilité contre une mère de famille, poursuivie après avoir fait l'objet d'une plainte à la police de son fils, qui alléguait que sa mère l'avait agressé dans la matinée du 17 septembre 2013. Selon la victime, sa mère s'était subitement montrée agressive envers lui sans raison apparente. Elle avait commencé par lui crier dessus avant d'en venir aux mains. Selon lui, sa mère l'avait giflé lors de l'altercation. La mère, interpellée par la police pour ces allégations d'agression, avait refusé de donner de déclaration lors de son interrogatoire. En cour, elle devait opter pour le droit au silence.

Le magistrat Yorgesh Bhookhun, dans l'énoncé de son jugement, a ainsi donné raison à la version des faits du fils, qui s'était montré cohérent lorsqu'il a été appelé à la barre des témoins, prenant tout aussi en compte le formulaire 58 présenté en cour. La cour a ainsi trouvé la mère coupable sous une charge d'agression.

COUR | Altercations entre voisins

Accusés d'insultes, père et fils blanchis

Ils étaient poursuivis pour avoir proféré des insultes à leur voisin. Toutefois, il s'est avéré qu'il y avait un contentieux entre eux car le voisin avait été interpellé à la suite des allégations du père et du fils selon lesquelles il avait endommagé leur véhicule en y mettant le feu. Ce litige entre voisin s'est conclu par un acquittement en cour de Moka. Selon les faits allégués, les deux accusés avaient proféré des insultes au voisin car ils lui reprochaient d'avoir délibérément mis le feu à leur voiture. La victime devait admettre en cour qu'il avait été arrêté après avoir été tenu responsable d'avoir mis le feu à la voiture des accusés dans une plainte à la police. Lors de son interrogatoire, il devait alors faire des allégations contre ses voisins, soutenant qu'ils l'avaient insulté ce jour-là. Les accusés ont admis en cour qu'ils avaient montré leur colère à leur voisin mais qu'à aucun moment ils l'avaient insulté. En raison des éléments relatifs à cette affaire présentés en cour, le magistrat Kevin Moorghen a statué que des doutes subsistent quant à la véracité de la version de la victime, décidant de ce fait d'accorder le bénéfice du doute au père et au fils.