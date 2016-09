COUR—POURSUIVI SOUS LA POCA: Un Traffic Officer de la CNT blanchi

Un Traffic Officer de la Corporation Nationale de Transport (CNT) poursuivi sous une charge de « public official using his office for gratification », en violation des articles 7 (1) et 83 de la Prevention of Corruption Act (POCA), a été blanchi. Il lui était reproché d’avoir, le 28 septembre 2011, sollicité une somme de Rs 1 000 d’un chauffeur de la CNT pour qu’une plainte contre lui soit enlevée. Le Traffic Officer avait été pris en flagrant délit par des enquêteurs de l’ICAC.

L’accusé avait nié les accusations portées contre lui en cour. Selon les faits, il aurait sollicité une somme d’argent d’un chauffeur de la compagnie pour que ce dernier ne fasse plus l’objet d’une plainte au niveau de la direction. Le chauffeur avait décidé de confier ce cas à son supérieur, qui lui avait alors dit d’aller porter plainte à l’ICAC. Le 28 septembre 2011, un enquêteur de l’ICAC avait alors attendu que la transaction se fasse pour piéger l’accusé. Ce dernier a soutenu avoir prêté Rs 1 000 au témoin, qui les lui rendait ce jour-là.

Lors du procès, la défense avait fait état du fait que l’accusation était « erronée » car il n’a pas été précisé si la « gratification était pour lui ou pour une autre personne ». La poursuite avait répondu que ces éléments d’informations n’étaient pas essentiels dans le chef d’accusation. La magistrate Ida Dookhy-Rambarrun, qui a présidé ce procès, devait trouver certaines incohérences dans les versions des témoins à charge, notamment la raison pour laquelle une somme de Rs 1 000 avait été remise à l’accusé. « The above inconsistency between the two versions was not cleared away by the prosecution such that the court is left in the dark as to the real purpose for which the gratification was given », soutient-elle dans son jugement. De plus, la magistrate avait donné du crédit à la version de l’accusé, car il a été prouvé qu’il avait l’habitude de prêter de l’argent à ses collègues. Finalement, la magistrate a statué qu’aucune preuve ne démontre que l’accusé a usé de son influence en tant que Traffic Officer pour percevoir ces Rs 1 000, ajoutant que sa position ne lui permettait pas d’enlever cette plainte. « In the present situation it is clear from the evidence on record that the status of the accused as a Traffic Officer was not significant for him « to cause complaints against […] to be discarded as averred in the information. » The record shows that the processing of complaints did not form part of the duties of the accused ». En raison des zones d’ombre sur cette affaire, la magistrate a statué qu’il n’a pu être établi que l’accusé avait enfreint les provisions de la loi sous la POCA. Elle a ainsi exonéré le Traffic Officer de la CNT.