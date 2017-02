COUR SUPRÊME—AFFAIRE MITD: Pravind Jugnauth obtient un renvoi pour fournir ses réponses

Le procès en réclamation intenté par Pravind Jugnauth en tant qu’ex-ministre de la Technologie, de la Communication et de l’Innovation à l’État et à l’assistant commissaire de police Pregassen Vuddamalay pour son arrestation le 26 décembre 2012, autour de l’affaire de pédophilie alléguée au Mauritius Institute of Training and Development (MITD), a été appelé hier devant le Master and Registrar de la Cour suprême. Alors que des débats devaient avoir lieu, les hommes de loi du Premier ministre ont demandé un renvoi pour fournir les réponses aux questions des défendeurs dans cette affaire. Lors de la dernière audience, l’État avait réclamé des précisions (“demand of particulars”) sur sa demande.

Pravind Jugnauth a obtenu un autre renvoi pour fournir une “amended answer” à l’État sur ses demandes dans le cadre du procès en diffamation qu’il intente à l’État et à l’assistant commissaire de police, Pregassen Vuddamalay. Pravind Jugnauth soutient avoir été arrêté de manière « arbitraire » par deux membres du CCID à sa résidence de Vacoas le 26 décembre 2012. Une plainte, rédigée par l’avoué Saya Ragavoodoo, avait été logée en Cour suprême à cet effet. Pravind Jugnauth y fait état de la plainte déposée par Yatin Varma, alors Attorney General, et Sheila Bappoo, le 26 décembre 2012, pour sédition alléguée. Cette plainte avait fait suite à une conférence de presse du leader du MSM au Sun Trust building lors de laquelle il avait commenté les allégations de pédophilie contre un enseignant du MITD.

Après son arrestation, Pravind Jugnauth a été emmené devant l’assistant commissaire de police Pregassen Vuddamalay, qui l’aurait interrogé sur ses propos tenus lors de la conférence de presse du MSM. Le leader du MSM dit avoir protesté contre la manière dont l’enquête s’est déroulée et a évoqué un « traitement discriminatoire », ajoutant que le leader du MMM, Paul Bérenger, avait tenu des propos similaires devant les Casernes centrales mais qu’il n’avait pas été inquiété par la police. Il estime que son droit constitutionnel à la liberté a été bafoué et que son arrestation a été calculée de sorte « de mettre un terme à sa carrière politique ». Pravind Jugnauth évoque aussi la « manière inhumaine » dont il a été arrêté, sa femme et ses filles ayant assisté à la scène. Le ministre a retenu les services de Mes Ravind Chetty, Senior Counsel, et Raouf Gulbul.