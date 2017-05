COUR SUPRÊME - AVERTISSEMENT POUR « AUTOPUBLICITÉ » : Deux dentistes déboutés

Deux dentistes avaient demandé un ordre de la cour pour annuler un avertissement reçu du Dental Council. L'organisme avait trouvé qu'ils avaient enfreint le code de pratique en se mêlant à une « démarche d'autopublicité ». Les juges ont rejeté la demande des deux dentistes, concluant que leur initiative était une « révision judiciaire déguisée », logée en dehors du délai prescrit.

Les Dr Khemraj Boodhoo et Yashdev Amit Boodhoo avaient été appelés par le Dental Council à fournir des explications après des allégations soutenant qu'ils s'étaient embarqués dans une démarche d'autopublicité. Il leur était reproché d'avoir violé le paragraphe 25 Part II du Code of Practice. Ils avaient par la suite écopé d'un avertissement suite à une enquête à ce sujet.

Mais les deux dentistes se sont tournés vers la Cour suprême, demandant un ordre afin que l'avertissement soit annulé. Le défendeur dans cette affaire, soit le Dental Council, avait objecté à cette demande, arguant que les demandeurs auraient dû loger une demande de révision judiciaire s'ils souhaitaient renverser sa décision. Selon le défendeur, les deux dentistes avaient opté pour les moyens inappropriés. Les hommes de loi des dentistes avaient, pour leur part, soutenu que la décision du Dental Council avait été prise par une simple motion. Selon eux, il n'était pas nécessaire de faire une demande de révision judiciaire car il n'y avait pas eu de comité disciplinaire.

Les juges de la Cour suprême, Ah Foon Chui Yew Cheong et David Chan Kan Cheong, ont cependant tranché en faveur du Dental Council, faisant ressortir que les dentistes ont tenté de loger une demande de « révision judiciaire déguisée », qui plus est en dehors du délai prescrit. Les juges ont évoqué un abus de procédures. « For the above reasons, we agree with learned Counsel for the respondent that the applicants ought not to be allowed to proceed with the present actions. We would otherwise be condoning the laches of the applicants and of their legal advisers. The applicants are, in a disguised manner, applying for a judicial review of the decision of the respondent without having satisfied the basic requirements for such a type of action. We are of the opinion that it would not be in the interests of justice to allow the applicants to proceed with their actions in their present form. The applicants are indeed making an abuse of the process of the court», ont souligné les juges.

Vente de produits avariés

Un supermarché gagne son procès en appel

Un supermarché de Vacoas trouvé coupable par la Cour de District de Curepipe d’avoir vendu une boîte de fromage de la marque La Vache Qui Rit dont la date de péremption était dépassée a gagné son appel. Condamné à payer une amende de Rs 5 000, il avait fait appel du jugement, arguant que le magistrat de la Cour inférieure « n’avait pas pris en considération plusieurs aspects pertinents lors du procès ».

Le 27 février 2015, la plaignante explique s’être rendue au supermarché en question pour acheter une boîte de fromage de la marque La Vache Qui Rit, qui était en promotion. Le lendemain, elle devait se plaindre auprès du manager du supermarché après s’être rendue compte que le produit était expiré. La plaignante et ses proches seraient tombés malades après avoir consommé le fromage. Le manager du supermarché avait nié les faits, soutenant que « les employés vérifient tous les jours la date des produits exposés » et qu’« aucun fromage périmé n’avait été mis en vente ce jour-là ». Le magistrat de la cour de Curepipe avait rejeté la version du manager, le jugeant coupable. La Cour d’appel a cependant renversé le jugement ainsi que la condamnation, concluant que bien qu’il existe des preuves que la boîte de fromage avait été achetée le 27 février 2015, « il n’y avait aucun document qui démontrait que la date de péremption sur la boîte de fromage était le 23 février 2015 au moment de l’achat ».