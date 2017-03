COUR SUPRÊME - CENTRALE À CHARBON : CT Power réclame Rs 4,5 milliards à l'État

« The Cabinet was therefore misled by ministerial action into taking a decision based on reasons which were incorrect, unfounded and which caused substantial prejudice severely affecting CT Power », avance la compagnie dans sa plainte

La compagnie CT Power a fait servir une mise en demeure le mois dernier à l'État mauricien, lui réclamant quelque Rs 4,5 milliards (USD 30 974 735,06 et Rs 3 543 355 000). CT Power indique dans sa plainte que cette somme représente les coûts engendrés pour la construction de la centrale de charbon à Albion ainsi que les pertes encourues avec la décision du gouvernement de ne pas lui octroyer de permis. Dans le document, rédigé par l'avoué Me Pazany Thandarayan, CT Power évoque aussi des dommages moraux résultant des actions des ministères concernés par ce projet. La plainte sera logée sous peu en Cour suprême.

Cette action légale est dirigée contre le ministère des Finances, le ministère de l'Énergie, le ministère de l'Environnement et le CEB. CT Power soutient dans sa plainte que de 2006 à 2008, elle a encouru plusieurs dépenses pour la conception et l'implémentation du PowerPlant Project et a dû solliciter l'expertise de plusieurs firmes pour la préparation des structures corporate. CT Power se réfère aussi au jugement de la Cour Suprême en sa faveur le 7 juillet dernier arguant que « the acts and doings of the préposés of the State of Mauritius amount to faute lourde ». Outre la somme réclamée pour les pertes encourues quant à la mise en œuvre du projet, CT Power réclame la somme de USD 2 M pour des dommages moraux. Le délai d'un mois arrivant à terme la semaine prochaine, la plainte formelle sera logée sous peu en Cour Suprême.

Rappelons que l’État avait essuyé un revers, le 7 juillet en Cour suprême, lorsque les juges Ah Foon Chui Yew Cheong et Rita Teelock ont, dans un jugement, donné gain de cause aux promoteurs de CT Power, qui contestaient le gel du projet, par le gouvernement, d’une centrale thermique au charbon de 100 MW à Pointe-aux-Caves, Albion. L’État a par la suite fait état de son intention de faire appel pour contester ce verdict en faveur de CT Power, qui avait été contraint d’abandonner son projet de centrale à charbon après une décision du Conseil des ministres en 2015. Elle avait de ce fait réclamé une révision judiciaire en Cour suprême contre cette décision.

Le 7 juillet, dans le jugement des juges Chui Yew Cheong et Teelock dans le cadre de cette révision judiciaire, ces dernières ont tranché en faveur des promoteurs de CT Power, statuant que « the reasons invoked by the Ministry of Finance and Economic Development in its affidavits on record to hold that condition 15 of the EIA licence has not been satisfied are unreasonable, irrational and in breach of the legitimate expectation of the applicant. We also declare that the reasons invoked by the Ministry of Energy and Public Utilities not to sign the Implementation Agreement are misconceived, unreasonable and irrational and in breach of the legitimate expectation of CT Power ».

Les juges, s’appuyant sur les réunions de janvier 2015 entre les représentants de CT Power et ceux des ministères des Finances et de l’Énergie en vue d’élaborer des solutions pour respecter les conditions imposées, notamment l’article 15 de l’EIA Licence, avaient statué que les procédures adoptées par les autorités étaient « in breach of the legitimate expectation of CT Power that it would be treated fairly and be given an opportunity to answer the objections of the Ministry of Finance ».

Ce projet, dont la demande a été soumise au Board of Investment le 15 mars 2006, devait être réalisé de concert avec le Central Electricity Board, qui avait mis à la disposition des promoteurs un terrain d’une superficie de 92 arpents à Pointe-aux-Caves. CT Power était représentée en cour par l’avoué Pazany Thandarayan. Me Karen Parson, State Attorney, représente l’État, dont les ministères des Services publics et des Finances ainsi que le CEB.