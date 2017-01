COUR SUPRÊME—CONSTRUCTION DU BAGATELLE DAM: Les réclamations d'une firme chinoise rejetées

La firme China International Water and Electrical Corporation avait logé une plainte en réclamations contre l'État et le ministère des Utilités publiques, réclamant des dommages de Rs 138 M pour contrat non respecté. La compagnie chinoise avait indiqué dans sa plainte qu'elle avait encouru plusieurs frais de douanes avec l'importation d'équipements et qu'elle voulait récupérer la somme due. La juge Rehana Mungly-Gulbul, siégeant en Cour commerciale, a rejeté la plainte, concluant que China International Water and Electrical Corporation ne pouvait poursuivre l'État.

En septembre 2011, la firme chinoise avait un contrat avec l'État pour la construction du Bagatelle Dam. Le plaignant indique dans sa plainte que, selon le contract, les frais de douanes encourus devaient être remboursés par le client. Le ministère des Utilités publiques avait cependant refusé de rembourser cette somme. En 2013, la compagnie avait logé une demande pour que la Cour suprême nomme un arbitre pour trancher sur cette affaire. La cour n'avait pas accédé à la demande et le procès s'est poursuivi devant la Cour commerciale, faisant ressortir que la China International Water and Electrical Corporation n'avait pas suivi les procédures pour l'arbitrage. L'État avait à son tour soulevé une objection selon les dispositions de la Public Officers Protection Act et avait demandé que la plainte soit rejetée. L'État avait argué que la compagnie n'avait pas respecté le délai d'un mois pour servir la mise en demeure. Me Maxime Sauzier, qui représentait la firme chinoise, avait soutenu qu'il n'y avait aucune raison de servir cette mise en demeure car, avec l'action légale initiée pour demander qu'un arbitre soit nommé, l'État était déjà au courant du litige. Après avoir écouté les deux parties, la juge Rehana Mungly-Gulbul a retenu les arguments de l'État. « The court observed that the affidavit did not either in its form or substance, satisfy the purpose of the notice which is to inform the other party of the case he has to meet and warn him of the consequences if he does not comply with the notice and furthermore, no cause of action had been set out therein.Furthermore the application before the Judge in Chambers for the appointment of an arbitrator does not amount to “a civil action, suit or proceeding” as contemplated by section 4(2)(a) of the POPA. The application before the Judge in Chambers was only in relation to the appointment of an arbitrator based upon the provisions of Article 1005 of the Code de Procedure Civile. There was, before the Judge in Chambers no “civil action, suit or proceeding” in contract for damages which constitutes the subject matter of the present action», a conclu la juge.